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Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма

Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма - РИА Новости, 27.09.2021

Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма

Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:25

2021-09-27T10:25

2021-09-27T10:25

общество

казань

республика карелия

санкт-петербург

тюмень

республика алтай

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

кавказ

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства.В преддверии Всемирного дня туризма многие регионы России провели специальные акции с бесплатными экскурсиями для туристов и жителей города.Также к празднованию подготовили конкурс, главным призом которого станет тур на двоих на выбор – в Санкт-Петербург или Казань. Все подробности проведения конкурса на национальном туристическом портале Russia Travel."Впереди сезон осенних и зимних путешествий, и сегодня уже десятки стран принимают российских туристов. Сотни направлений можно выбрать в России: увидеть красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, слетать туристическими чартерами в гостеприимную Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени", – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.Кроме того, в Северной столице с 21 по 28 сентября проходит большая праздничная программа – социальная акция "Гостеприимный Петербург", инициированная комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Более 70 организаций подготовили туристские программы, посвященные Всемирному дню туризма: бесплатные посещения музеев, океанариума, мастер-классов, квестов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу.

казань

республика карелия

санкт-петербург

тюмень

республика алтай

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, республика карелия, санкт-петербург, тюмень, республика алтай, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кавказ, зарина догузова