https://ria.ru/20210927/turizm-1751946712.html
Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма
Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма - РИА Новости, 27.09.2021
Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма
Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:25
2021-09-27T10:25
2021-09-27T10:25
общество
казань
республика карелия
санкт-петербург
тюмень
республика алтай
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751944780_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_f5bc4db83dd3928d551e7ba4aa1929be.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства.В преддверии Всемирного дня туризма многие регионы России провели специальные акции с бесплатными экскурсиями для туристов и жителей города.Также к празднованию подготовили конкурс, главным призом которого станет тур на двоих на выбор – в Санкт-Петербург или Казань. Все подробности проведения конкурса на национальном туристическом портале Russia Travel."Впереди сезон осенних и зимних путешествий, и сегодня уже десятки стран принимают российских туристов. Сотни направлений можно выбрать в России: увидеть красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, слетать туристическими чартерами в гостеприимную Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени", – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.Кроме того, в Северной столице с 21 по 28 сентября проходит большая праздничная программа – социальная акция "Гостеприимный Петербург", инициированная комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Более 70 организаций подготовили туристские программы, посвященные Всемирному дню туризма: бесплатные посещения музеев, океанариума, мастер-классов, квестов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу.
казань
республика карелия
санкт-петербург
тюмень
республика алтай
кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751944780_196:0:2000:1353_1920x0_80_0_0_46a13c1aba18637d275517df72150a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казань, республика карелия, санкт-петербург, тюмень, республика алтай, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кавказ, зарина догузова
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства.
"Всемирный день туризма – праздник, который объединяет всех, кто работает в туризме, индустрии гостеприимства и просто любит путешествовать. Ведь туризм и путешествия – профессия для миллионов людей и хобби на всю жизнь для миллиардов жителей планеты. Я люблю повторять, что туризм – самый приятный способ открывать для себя мир и свою страну", – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в видеообращении.
В преддверии Всемирного дня туризма многие регионы России провели специальные акции с бесплатными экскурсиями для туристов и жителей города.
Также к празднованию подготовили конкурс, главным призом которого станет тур на двоих на выбор – в Санкт-Петербург или Казань. Все подробности проведения конкурса на национальном туристическом портале Russia Travel
.
"Впереди сезон осенних и зимних путешествий, и сегодня уже десятки стран принимают российских туристов. Сотни направлений можно выбрать в России: увидеть красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, слетать туристическими чартерами в гостеприимную Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени", – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, в Северной столице с 21 по 28 сентября проходит большая праздничная программа – социальная акция "Гостеприимный Петербург", инициированная комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Более 70 организаций подготовили туристские программы
, посвященные Всемирному дню туризма: бесплатные посещения музеев, океанариума, мастер-классов, квестов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу.
"Чтобы быть туристом, не обязательно ехать далеко. Можно открывать для себя новые, интересные маршруты в соседнем или даже своем регионе, родном городе. Я желаю всем увлекательных путешествий, ярких эмоций и незабываемых впечатлений, куда бы вы ни поехали! С днем туризма!", – подытожила Догузова.