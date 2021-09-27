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Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма
Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма - РИА Новости, 27.09.2021
Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма
Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:25
2021-09-27T10:25
общество
казань
республика карелия
санкт-петербург
тюмень
республика алтай
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кавказ
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства.В преддверии Всемирного дня туризма многие регионы России провели специальные акции с бесплатными экскурсиями для туристов и жителей города.Также к празднованию подготовили конкурс, главным призом которого станет тур на двоих на выбор – в Санкт-Петербург или Казань. Все подробности проведения конкурса на национальном туристическом портале Russia Travel."Впереди сезон осенних и зимних путешествий, и сегодня уже десятки стран принимают российских туристов. Сотни направлений можно выбрать в России: увидеть красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, слетать туристическими чартерами в гостеприимную Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени", – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.Кроме того, в Северной столице с 21 по 28 сентября проходит большая праздничная программа – социальная акция "Гостеприимный Петербург", инициированная комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Более 70 организаций подготовили туристские программы, посвященные Всемирному дню туризма: бесплатные посещения музеев, океанариума, мастер-классов, квестов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу.
казань
республика карелия
санкт-петербург
тюмень
республика алтай
кавказ
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общество, казань, республика карелия, санкт-петербург, тюмень, республика алтай, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кавказ, зарина догузова
10:25 27.09.2021
 

Ростуризм подготовил специальные акции в честь Всемирного дня туризма

© РИА Новости / Михаил МордасовТуристы на острове Ольхон
Туристы на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня в мире отмечается Всемирный день туризма, в честь которого Ростуризм подготовил несколько поздравительных акций, говорится в сообщении ведомства.

"Всемирный день туризма – праздник, который объединяет всех, кто работает в туризме, индустрии гостеприимства и просто любит путешествовать. Ведь туризм и путешествия – профессия для миллионов людей и хобби на всю жизнь для миллиардов жителей планеты. Я люблю повторять, что туризм – самый приятный способ открывать для себя мир и свою страну", – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в видеообращении.

В преддверии Всемирного дня туризма многие регионы России провели специальные акции с бесплатными экскурсиями для туристов и жителей города.
Также к празднованию подготовили конкурс, главным призом которого станет тур на двоих на выбор – в Санкт-Петербург или Казань. Все подробности проведения конкурса на национальном туристическом портале Russia Travel.
"Впереди сезон осенних и зимних путешествий, и сегодня уже десятки стран принимают российских туристов. Сотни направлений можно выбрать в России: увидеть красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, слетать туристическими чартерами в гостеприимную Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени", – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, в Северной столице с 21 по 28 сентября проходит большая праздничная программа – социальная акция "Гостеприимный Петербург", инициированная комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Более 70 организаций подготовили туристские программы, посвященные Всемирному дню туризма: бесплатные посещения музеев, океанариума, мастер-классов, квестов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу.

"Чтобы быть туристом, не обязательно ехать далеко. Можно открывать для себя новые, интересные маршруты в соседнем или даже своем регионе, родном городе. Я желаю всем увлекательных путешествий, ярких эмоций и незабываемых впечатлений, куда бы вы ни поехали! С днем туризма!", – подытожила Догузова.

 
ОбществоКазаньРеспублика КарелияСанкт-ПетербургТюменьРеспублика АлтайФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)КавказЗарина Догузова
 
 
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