20:47 27.09.2021 (обновлено: 21:50 27.09.2021)
Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов
© фото - пресс-служба правительства Тверской областиТверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов
© фото - пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 сен – РИА Новости. Тверскую область за последние пять лет посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил около 11%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Примерно в два раза повысилось число запросов об отдыхе в Верхневолжье в поисковых системах Yandex и Google. Увеличение туристического потока в Тверскую область прогнозируется до 2 миллионов человек в год", - отметили в пресс-службе.
Губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона.
"Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья", – отметил Руденя.
В регионе ведется разработка новых туристских маршрутов и их последующее брендирование. Это проекты "В Тверскую область по велению души…", "Государева дорога" – он реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской и Ленинградской областями. Крупный межрегиональный проект с участием Верхневолжья – "Большое золотое кольцо". Он получил развитие благодаря Петербургскому международному экономическому форуму, где было подписано соглашение между Ростуризмом и рядом областей, включая тверской регион, отметили в пресс-службе.