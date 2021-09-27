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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210927/turisty-1752077726.html
Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов
Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов - РИА Новости, 27.09.2021
Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов
Тверскую область за последние пять лет посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил около 11%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:47
2021-09-27T21:50
тверская область
тверская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 27 сен – РИА Новости. Тверскую область за последние пять лет посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил около 11%, сообщает пресс-служба регионального правительства."Примерно в два раза повысилось число запросов об отдыхе в Верхневолжье в поисковых системах Yandex и Google. Увеличение туристического потока в Тверскую область прогнозируется до 2 миллионов человек в год", - отметили в пресс-службе.Губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона.В регионе ведется разработка новых туристских маршрутов и их последующее брендирование. Это проекты "В Тверскую область по велению души…", "Государева дорога" – он реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской и Ленинградской областями. Крупный межрегиональный проект с участием Верхневолжья – "Большое золотое кольцо". Он получил развитие благодаря Петербургскому международному экономическому форуму, где было подписано соглашение между Ростуризмом и рядом областей, включая тверской регион, отметили в пресс-службе.
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тверская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), игорь руденя
20:47 27.09.2021 (обновлено: 21:50 27.09.2021)
 

Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов

© фото - пресс-служба правительства Тверской областиТверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов
Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов
© фото - пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 сен – РИА Новости. Тверскую область за последние пять лет посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил около 11%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Примерно в два раза повысилось число запросов об отдыхе в Верхневолжье в поисковых системах Yandex и Google. Увеличение туристического потока в Тверскую область прогнозируется до 2 миллионов человек в год", - отметили в пресс-службе.
Губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона.
"Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья", – отметил Руденя.
В регионе ведется разработка новых туристских маршрутов и их последующее брендирование. Это проекты "В Тверскую область по велению души…", "Государева дорога" – он реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской и Ленинградской областями. Крупный межрегиональный проект с участием Верхневолжья – "Большое золотое кольцо". Он получил развитие благодаря Петербургскому международному экономическому форуму, где было подписано соглашение между Ростуризмом и рядом областей, включая тверской регион, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 19:41Тверская область
Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить
 
Тверская областьТверская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Игорь Руденя
 
 
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