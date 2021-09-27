https://ria.ru/20210927/turisty-1752077726.html

Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов

Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов - РИА Новости, 27.09.2021

Тверскую область за пять лет посетили 7,7 миллиона туристов

Тверскую область за последние пять лет посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил около 11%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T20:47

2021-09-27T20:47

2021-09-27T21:50

тверская область

тверская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 27 сен – РИА Новости. Тверскую область за последние пять лет посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил около 11%, сообщает пресс-служба регионального правительства."Примерно в два раза повысилось число запросов об отдыхе в Верхневолжье в поисковых системах Yandex и Google. Увеличение туристического потока в Тверскую область прогнозируется до 2 миллионов человек в год", - отметили в пресс-службе.Губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона.В регионе ведется разработка новых туристских маршрутов и их последующее брендирование. Это проекты "В Тверскую область по велению души…", "Государева дорога" – он реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской и Ленинградской областями. Крупный межрегиональный проект с участием Верхневолжья – "Большое золотое кольцо". Он получил развитие благодаря Петербургскому международному экономическому форуму, где было подписано соглашение между Ростуризмом и рядом областей, включая тверской регион, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210906/turpotok-1748930854.html

тверская область

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тверская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), игорь руденя