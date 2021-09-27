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Медведев заявил, что примерно 50 процентов атак на серверы ЦИК шли из США
Медведев заявил, что примерно 50 процентов атак на серверы ЦИК шли из США - РИА Новости, 27.09.2021
Медведев заявил, что примерно 50 процентов атак на серверы ЦИК шли из США
Примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:23
2021-09-27T21:23
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дмитрий медведев
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По тем данным, которыми мы располагаем, во время проведения этих трёхдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединённых Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?" - сказал он в интервью RT.Что касается цифровых гигантов, то, по его мнению, они "поднадоели всем, в том числе США". "Ведь деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят", - добавил Медведев.Он вспомнил ситуацию с блокировкой аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа."Взяли и бывшего президента США везде заблокировали. У него там 85 или 90 миллионов подписчиков - но всё, до свидания. Почему? "А он не нравится нам", - отметил Медведев.Он назвал вмешательством рекомендации Twitter подписаться на блогера Алексея Навального, который в настоящее время отбывает наказание."Когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первым человеком, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство", - заявил зампред Совбеза.
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в мире, технологии, twitter, сша, дмитрий медведев, дональд трамп, россия
21:23 27.09.2021
 
Медведев заявил, что примерно 50 процентов атак на серверы ЦИК шли из США

Медведев: примерно 50 процентов атак на серверы ЦИК во время выборов шли с территории США

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телекомпании Deutsche Welle.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телекомпании Deutsche Welle. - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Примерно 50% атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в России шли с территории США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"По тем данным, которыми мы располагаем, во время проведения этих трёхдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединённых Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?" - сказал он в интервью RT.
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Что касается цифровых гигантов, то, по его мнению, они "поднадоели всем, в том числе США". "Ведь деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят", - добавил Медведев.
Он вспомнил ситуацию с блокировкой аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.
"Взяли и бывшего президента США везде заблокировали. У него там 85 или 90 миллионов подписчиков - но всё, до свидания. Почему? "А он не нравится нам", - отметил Медведев.
Он назвал вмешательством рекомендации Twitter подписаться на блогера Алексея Навального, который в настоящее время отбывает наказание.
"Когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первым человеком, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство", - заявил зампред Совбеза.
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