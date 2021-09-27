14:14 27.09.2021 (обновлено: 14:39 27.09.2021)
На Ямале появится второй в России международный соколиный центр
В Ямало-Ненецком автономном округе появится второй в России международный соколиный центр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Второй в России международный соколиный центр появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и советник президента Российской Федерации Антон Кобяков обсудили проект по созданию в регионе Центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. Он станет вторым в России международным орнитологическим питомником, способствующим сохранению и разведению птиц редких пород", - говорится в сообщении.
Решение о строительстве в ЯНАО соколиного центра принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В рамках проекта планируется создать в округе базу для сохранения и восстановления птиц семейства соколиных, которая объединит питомник, вольеры для молодых птиц и орнитологический центр. Задача специалистов – организовать разведение редких пород, создать базу для восстановления птиц семейства соколиных на Ямале.
Открытие орнитологического питомника в ЯНАО входит в программу создания в России сети региональных центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных.
"Благодарен за доверие, оказанное нашему региону. При реализации проектов по развитию Ямала приоритетом для нас всегда является сохранение уникальной природы Арктики во всем ее многообразии. В округе накоплен серьезный опыт по воспроизводству редких видов животных. Уверен, создание международного соколиного центра позволит объединить усилия наших специалистов и лучших ученых со всей страны для восстановления популяции птиц", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Первый центр должен открыться на Камчатке в 2022 году. Его строительство стартовало 1 сентября 2020 года. Поддержку проекту оказывают министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, фонд "Росконгресс" и администрация Камчатского края, уточняют власти.