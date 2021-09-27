https://ria.ru/20210927/tsentr-1752002985.html

На Ямале появится второй в России международный соколиный центр

На Ямале появится второй в России международный соколиный центр - РИА Новости, 27.09.2021

На Ямале появится второй в России международный соколиный центр

Второй в России международный соколиный центр появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:14

2021-09-27T14:14

2021-09-27T14:39

ямало-ненецкий автономный округ

общество

камчатский край

владимир путин

арктика

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

антон кобяков

фонд "росконгресс"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40843/18/408431819_0:247:2010:1377_1920x0_80_0_0_9f43588b2dce3c3e02705e2f0899ed34.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Второй в России международный соколиный центр появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и советник президента Российской Федерации Антон Кобяков обсудили проект по созданию в регионе Центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. Он станет вторым в России международным орнитологическим питомником, способствующим сохранению и разведению птиц редких пород", - говорится в сообщении.Решение о строительстве в ЯНАО соколиного центра принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В рамках проекта планируется создать в округе базу для сохранения и восстановления птиц семейства соколиных, которая объединит питомник, вольеры для молодых птиц и орнитологический центр. Задача специалистов – организовать разведение редких пород, создать базу для восстановления птиц семейства соколиных на Ямале.Открытие орнитологического питомника в ЯНАО входит в программу создания в России сети региональных центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных."Благодарен за доверие, оказанное нашему региону. При реализации проектов по развитию Ямала приоритетом для нас всегда является сохранение уникальной природы Арктики во всем ее многообразии. В округе накоплен серьезный опыт по воспроизводству редких видов животных. Уверен, создание международного соколиного центра позволит объединить усилия наших специалистов и лучших ученых со всей страны для восстановления популяции птиц", – приводятся в сообщении слова Артюхова.Первый центр должен открыться на Камчатке в 2022 году. Его строительство стартовало 1 сентября 2020 года. Поддержку проекту оказывают министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, фонд "Росконгресс" и администрация Камчатского края, уточняют власти.

https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html

https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html

камчатский край

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, камчатский край, владимир путин, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), антон кобяков, фонд "росконгресс", дмитрий артюхов, россия, новости - туризм