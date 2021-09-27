Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/trenirovka-1751927768.html
Российские и монгольские военные провели совместную тренировку
Российские и монгольские военные провели совместную тренировку - РИА Новости, 27.09.2021
Российские и монгольские военные провели совместную тренировку
Военные России и Монголии провели первую совместную тренировку в рамках учений "Селенга-2021" на монгольском полигоне "Дойтын Ам", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T05:54
2021-09-27T09:35
безопасность
монголия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751935975_0:0:1624:914_1920x0_80_0_0_504cb15f345fd8b3f367a318b456e99e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Военные России и Монголии провели первую совместную тренировку в рамках учений "Селенга-2021" на монгольском полигоне "Дойтын Ам", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Объединенный штаб руководства учениями согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.Также в рамках учений прошли состязания по национальным и традиционным видам спорта: монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете. Желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей. Командование решило создать совместные команды, в которые вошли военнослужащие обеих стран.После состязаний на полевой сцене полигона "Дойтын Ам" с концертом выступил ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии.Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники."Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/ucheniya-1751143377.html
https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751935975_89:0:1308:914_1920x0_80_0_0_9533665246645b4d014a3f9774eca1de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, монголия, россия
05:54 27.09.2021 (обновлено: 09:35 27.09.2021)
 
Российские и монгольские военные провели совместную тренировку

Российские и монгольские военные провели тренировку в рамках учений "Селенга-2021"

© Фото : Минобороны РоссииУчения "Селенга-2021" в Монголии
Учения Селенга-2021 в Монголии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Военные России и Монголии провели первую совместную тренировку в рамках учений "Селенга-2021" на монгольском полигоне "Дойтын Ам", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия", - говорится в сообщении.
Объединенный штаб руководства учениями согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.
Также в рамках учений прошли состязания по национальным и традиционным видам спорта: монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете. Желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей. Командование решило создать совместные команды, в которые вошли военнослужащие обеих стран.
Учения Северного флота в Арктике - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 14:59В России
Северный флот провел учения по защите Северного морского пути
После состязаний на полевой сцене полигона "Дойтын Ам" с концертом выступил ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии.
Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.
"Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 02:15
"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
 
БезопасностьМонголияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
Лента новостейМолния