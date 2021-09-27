https://ria.ru/20210927/trenirovka-1751927768.html

Российские и монгольские военные провели совместную тренировку

Российские и монгольские военные провели совместную тренировку - РИА Новости, 27.09.2021

Российские и монгольские военные провели совместную тренировку

Военные России и Монголии провели первую совместную тренировку в рамках учений "Селенга-2021" на монгольском полигоне "Дойтын Ам", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T05:54

2021-09-27T05:54

2021-09-27T09:35

безопасность

монголия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751935975_0:0:1624:914_1920x0_80_0_0_504cb15f345fd8b3f367a318b456e99e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Военные России и Монголии провели первую совместную тренировку в рамках учений "Селенга-2021" на монгольском полигоне "Дойтын Ам", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Объединенный штаб руководства учениями согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.Также в рамках учений прошли состязания по национальным и традиционным видам спорта: монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете. Желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей. Командование решило создать совместные команды, в которые вошли военнослужащие обеих стран.После состязаний на полевой сцене полигона "Дойтын Ам" с концертом выступил ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии.Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники."Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/ucheniya-1751143377.html

https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, монголия, россия