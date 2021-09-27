https://ria.ru/20210927/tigr-1752004576.html

Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму

Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму - РИА Новости, 27.09.2021

Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму

Тигр откусил годовалому ребенку палец на руке в зоопарке "Тайган" в Крыму, ведется проверка инцидента, сообщили журналистам в прокуратуре Крыма и управлении СК... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:20

2021-09-27T14:20

2021-09-27T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Тигр откусил годовалому ребенку палец на руке в зоопарке "Тайган" в Крыму, ведется проверка инцидента, сообщили журналистам в прокуратуре Крыма и управлении СК по Республике Крым и Севастополю.В воскресенье во время посещения зоопарка жительницей Краснодара и ее ребенком 2020 года рождения младенец получил травму руки. По предварительной информации, годовалому малышу палец откусил хищник, а именно тигр."В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных", — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.Отмечается, что оценят и действия родителей ребенка "при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего".Проверку инцидента проводит СУ СК Крыма. По данным следствия, 22-летняя женщина поднесла малыша вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение.Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве. Там подтвердили, что малыш госпитализирован с ампутацией пальца, сейчас состояние ребенка опасений не вызывает.

https://ria.ru/20210830/zoopark-1747782981.html

https://ria.ru/20210717/pauk-1741703113.html

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происшествия, севастополь, республика крым, краснодар, новости - туризм, туристы, туризм