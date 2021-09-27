Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210927/tigr-1752004576.html
Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму
Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму - РИА Новости, 27.09.2021
Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму
Тигр откусил годовалому ребенку палец на руке в зоопарке "Тайган" в Крыму, ведется проверка инцидента, сообщили журналистам в прокуратуре Крыма и управлении СК... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:20
2021-09-27T18:29
происшествия
севастополь
республика крым
краснодар
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752004259_0:141:3390:2048_1920x0_80_0_0_a20edf6d4f41f3d9cc9ffa0ffe947c7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Тигр откусил годовалому ребенку палец на руке в зоопарке "Тайган" в Крыму, ведется проверка инцидента, сообщили журналистам в прокуратуре Крыма и управлении СК по Республике Крым и Севастополю.В воскресенье во время посещения зоопарка жительницей Краснодара и ее ребенком 2020 года рождения младенец получил травму руки. По предварительной информации, годовалому малышу палец откусил хищник, а именно тигр."В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных", — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.Отмечается, что оценят и действия родителей ребенка "при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего".Проверку инцидента проводит СУ СК Крыма. По данным следствия, 22-летняя женщина поднесла малыша вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение.Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве. Там подтвердили, что малыш госпитализирован с ампутацией пальца, сейчас состояние ребенка опасений не вызывает.
https://ria.ru/20210830/zoopark-1747782981.html
https://ria.ru/20210717/pauk-1741703113.html
севастополь
республика крым
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752004259_0:233:2109:1815_1920x0_80_0_0_c44431ef7ce7c6536cc1502030e1356b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь, республика крым, краснодар, новости - туризм, туристы, туризм
14:20 27.09.2021 (обновлено: 18:29 27.09.2021)
 
Тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму

Тигр откусил годовалому ребенку палец в зоопарке "Тайган" в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Крыму
Сафари-парк Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Тигр откусил годовалому ребенку палец на руке в зоопарке "Тайган" в Крыму, ведется проверка инцидента, сообщили журналистам в прокуратуре Крыма и управлении СК по Республике Крым и Севастополю.
В воскресенье во время посещения зоопарка жительницей Краснодара и ее ребенком 2020 года рождения младенец получил травму руки. По предварительной информации, годовалому малышу палец откусил хищник, а именно тигр.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 08:59
В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке
"В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных", — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
Отмечается, что оценят и действия родителей ребенка "при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего".
Проверку инцидента проводит СУ СК Крыма. По данным следствия, 22-летняя женщина поднесла малыша вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение.
Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве. Там подтвердили, что малыш госпитализирован с ампутацией пальца, сейчас состояние ребенка опасений не вызывает.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 21:34
В Волгограде три человека попали в больницу после укуса паука-каракурта
 
ТуризмПроисшествияСевастопольРеспублика КрымКраснодарНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
Лента новостейМолния