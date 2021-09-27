https://ria.ru/20210927/tigr-1751927328.html

В Приморье тигр загнал грибников на дерево

В Приморье тигр загнал грибников на дерево - РИА Новости, 27.09.2021

В Приморье тигр загнал грибников на дерево

Грибники у села Соколовка в Приморье встретили амурского тигра и спаслись от него, забравшись на дерево, никто не пострадал, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T05:33

2021-09-27T05:33

2021-09-27T05:33

центр "амурский тигр"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Грибники у села Соколовка в Приморье встретили амурского тигра и спаслись от него, забравшись на дерево, никто не пострадал, сообщил РИА Новости глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.Ранее в местных аккаунтах Instagram было опубликовано видео, снятое с дерева. На нем видно, как тигр ходит в кустах и рычит. В видео сообщается, что грибники отошли от села Соколовка примерно на 1 километр и встретили тигра, который начал рычать. Отмечается, что люди успели залезть на деревья, где просидели около 40 минут. Потом зверь ушел.По его словам, этот тигр "неконфликтный". "Когда у нас есть конфликтный тигр, работают все структуры, в том числе Центр "Амурский тигр". Здесь не та ситуация, просто люди встретили тигра - на то он и лес. Я всем рекомендую носить фальшфейер, хлопушки для спокойствия", - рассказал Мосальский.Он добавил, что случаев нападения диких зверей на людей в последнее время в округе не было.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20210904/tigr-1748655467.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "амурский тигр", россия