В Приморье тигр загнал грибников на дерево
В Приморье грибники встретили амурского тигра и спаслись от него, забравшись на дерево
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Грибники у села Соколовка в Приморье встретили амурского тигра и спаслись от него, забравшись на дерево, никто не пострадал, сообщил РИА Новости глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.
Ранее в местных аккаунтах Instagram было опубликовано видео, снятое с дерева. На нем видно, как тигр ходит в кустах и рычит. В видео сообщается, что грибники отошли от села Соколовка примерно на 1 километр и встретили тигра, который начал рычать. Отмечается, что люди успели залезть на деревья, где просидели около 40 минут. Потом зверь ушел.
"Люди видели тигра в лесу, у нас их часто встречают. Никто не пострадал. Тем более в это время зверь сыт, доволен, готовится к зиме. Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево. Они увидели тигра, залезли на дерево и снимают. Если бы (хищник) напал, там и руки бы тряслись, и про телефон бы забыли", - отметил собеседник агентства.
По его словам, этот тигр "неконфликтный". "Когда у нас есть конфликтный тигр, работают все структуры, в том числе Центр "Амурский тигр". Здесь не та ситуация, просто люди встретили тигра - на то он и лес. Я всем рекомендую носить фальшфейер, хлопушки для спокойствия", - рассказал Мосальский.
Он добавил, что случаев нападения диких зверей на людей в последнее время в округе не было.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
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