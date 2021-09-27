https://ria.ru/20210927/terakt-1751949645.html
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе
Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению теракта в Башкирии. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:36
2021-09-27T10:36
2021-09-27T13:38
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению теракта в Башкирии.На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемых. При обыске у них нашли холодное оружие, включая ножи и топоры, а также компоненты взрывных устройств.По информации ведомства, пятеро участников группировки из Уфы готовили теракт на одном из объектов правоохранительных органов. Среди прочего у них изъяли портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и националистическую атрибутику.СК возбудил уголовные дела по трем статьям, включая подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/fsb-1751362167.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
2021-09-27T10:36
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
10:36 27.09.2021 (обновлено: 13:38 27.09.2021)
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе
ФСБ опубликовала видео задержания группы неонацистов, планировавших теракт в Уфе