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https://ria.ru/20210927/terakt-1751949645.html
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе
Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению теракта в Башкирии. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:36
2021-09-27T13:38
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению теракта в Башкирии.На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемых. При обыске у них нашли холодное оружие, включая ножи и топоры, а также компоненты взрывных устройств.По информации ведомства, пятеро участников группировки из Уфы готовили теракт на одном из объектов правоохранительных органов. Среди прочего у них изъяли портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и националистическую атрибутику.СК возбудил уголовные дела по трем статьям, включая подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
10:36 27.09.2021 (обновлено: 13:38 27.09.2021)
 
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе

ФСБ опубликовала видео задержания группы неонацистов, планировавших теракт в Уфе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению теракта в Башкирии.
На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемых. При обыске у них нашли холодное оружие, включая ножи и топоры, а также компоненты взрывных устройств.
По информации ведомства, пятеро участников группировки из Уфы готовили теракт на одном из объектов правоохранительных органов. Среди прочего у них изъяли портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и националистическую атрибутику.
СК возбудил уголовные дела по трем статьям, включая подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.
Задержание религиозного экстремиста в Екатеринбурге. Кадр видео
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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