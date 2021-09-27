https://ria.ru/20210927/terakt-1751949645.html

Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе

ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе

Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших теракт в Уфе

Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению теракта в Башкирии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:36

2021-09-27T10:36

2021-09-27T13:38

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации по предотвращению теракта в Башкирии.На кадрах видно, как силовики задерживают подозреваемых. При обыске у них нашли холодное оружие, включая ножи и топоры, а также компоненты взрывных устройств.По информации ведомства, пятеро участников группировки из Уфы готовили теракт на одном из объектов правоохранительных органов. Среди прочего у них изъяли портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и националистическую атрибутику.СК возбудил уголовные дела по трем статьям, включая подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/fsb-1751362167.html

республика башкортостан

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2021

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ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса 2021-09-27T10:36 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан