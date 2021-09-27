https://ria.ru/20210927/teleshou-1752070193.html
Путин поручил создать телешоу "Учитель года"
Путин поручил создать телешоу "Учитель года" - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поручил создать телешоу "Учитель года"
Президент Владимир Путин поручил шире освещать конкурс "Учитель года России", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:24
2021-09-27T19:24
2021-09-27T20:49
россия
общество
школа
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил шире освещать конкурс "Учитель года России", сообщается на сайте Кремля.Документ предусматривает создание телевизионного шоу, которое будут транслировать на одном из общедоступных каналов. Глава государства отметил необходимость "зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса".Он также поручил властям предусмотреть финансирование из федерального бюджета.Срок выполнения — 1 июля 2022 года. Промежуточный доклад правительство должно будет предоставить до 30 декабря 2021-го.В тот же срок кабмин доложит президенту об изменении подходов к конкурсам профессионального мастерства педагогов и присуждению премий учителям, предусмотрев увеличение числа их получателей, привлечение общественности к проведению таких мероприятий, а также их широкое информационное освещение.
https://ria.ru/20210925/uchitelya-1751784919.html
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россия, общество, школа, владимир путин
19:24 27.09.2021 (обновлено: 20:49 27.09.2021)
Путин поручил создать телешоу "Учитель года"
Путин поручил создать телешоу "Учитель года" и предусмотреть его финансирование
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поручил шире освещать конкурс "Учитель года России", сообщается на сайте Кремля
.
Документ предусматривает создание телевизионного шоу, которое будут транслировать на одном из общедоступных каналов. Глава государства отметил необходимость "зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса".
Он также поручил властям предусмотреть финансирование из федерального бюджета.
Срок выполнения — 1 июля 2022 года. Промежуточный доклад правительство должно будет предоставить до 30 декабря 2021-го.
В тот же срок кабмин доложит президенту об изменении подходов к конкурсам профессионального мастерства педагогов и присуждению премий учителям, предусмотрев увеличение числа их получателей, привлечение общественности к проведению таких мероприятий, а также их широкое информационное освещение.