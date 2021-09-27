https://ria.ru/20210927/teleshou-1752070193.html

Путин поручил создать телешоу "Учитель года"

Путин поручил создать телешоу "Учитель года" - РИА Новости, 27.09.2021

Путин поручил создать телешоу "Учитель года"

Президент Владимир Путин поручил шире освещать конкурс "Учитель года России", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:24

2021-09-27T19:24

2021-09-27T20:49

россия

общество

школа

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752019577_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_12feac8ebf53583fbe2ca1fcf8dbd7e5.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил шире освещать конкурс "Учитель года России", сообщается на сайте Кремля.Документ предусматривает создание телевизионного шоу, которое будут транслировать на одном из общедоступных каналов. Глава государства отметил необходимость "зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса".Он также поручил властям предусмотреть финансирование из федерального бюджета.Срок выполнения — 1 июля 2022 года. Промежуточный доклад правительство должно будет предоставить до 30 декабря 2021-го.В тот же срок кабмин доложит президенту об изменении подходов к конкурсам профессионального мастерства педагогов и присуждению премий учителям, предусмотрев увеличение числа их получателей, привлечение общественности к проведению таких мероприятий, а также их широкое информационное освещение.

https://ria.ru/20210925/uchitelya-1751784919.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, школа, владимир путин