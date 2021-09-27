В "Талибане"* объяснили запрет брить бороду
Член "Талибана"*: запрет брить бороду не является официальной позицией движения
КАБУЛ, 27 сен - РИА Новости. Запреты на бритье бород и на использование смартфонов женщинами, введенные в некоторых провинциях Афганистана, не являются официальной позицией движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана.
Ранее сообщалось, что должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в афганской провинции Гильменд рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. В распоряжении, распространённом в соцсетях, также содержалась просьба не включать в помещениях парикмахерских музыку. Кроме того, согласно телеканалу, в провинциях Каписа, Гильменд и Тахар якобы распространили письмо, в котором запрещалось использование смартфонов женщинами.
"Министерство исламской ориентации официально заявило, что распоряжение не было выпущено министерством. Всё то, что появляется в соцсетях, не исходит от министерства", - сообщил член комиссии по культуре минкультуры и информации Афганистана Инаамулла Самангани.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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