https://ria.ru/20210927/studenty-1752000359.html

В ВШЭ рассказали об оттоке талантливых студентов за рубеж

В ВШЭ рассказали об оттоке талантливых студентов за рубеж - РИА Новости, 27.09.2021

В ВШЭ рассказали об оттоке талантливых студентов за рубеж

Ведущие вузы РФ, согласно проведенному Высшей школой экономики анализу, теряют в среднем 50% студентов, которые рано себя проявляют, имеют научные публикации... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:01

2021-09-27T14:01

2021-09-27T14:04

общество

образование - общество

высшая школа экономики (вшэ)

ярослав кузьминов

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ведущие вузы РФ, согласно проведенному Высшей школой экономики анализу, теряют в среднем 50% студентов, которые рано себя проявляют, имеют научные публикации ещё на этапе бакалавриата, поскольку молодые люди уезжают за рубеж, заявил научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.Он пояснил, что было проведено внутреннее обследование 15 ведущих российских вузов, изучалась ситуация с выбором студентов, которые уже на этапе бакалавриата имеют опубликованные статьи и доклады."Такие студенты есть, это самые сильные наши студенты. Из этих 15 вузов, по разным вузам, по разным направлениям ситуация разная, но от 20% до 85% этих студентов в зависимости вуза, научного направления уезжают в Соединенные Штаты Америки, в Европу, в Великобританию. В среднем это больше 50%", - рассказал Кузьминов в ходе Профессорского форума - 2021.

https://ria.ru/20210809/zapad-1745080584.html

россия

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общество, образование - общество, высшая школа экономики (вшэ), ярослав кузьминов, россия