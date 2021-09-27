Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/studenty-1752000359.html
В ВШЭ рассказали об оттоке талантливых студентов за рубеж
В ВШЭ рассказали об оттоке талантливых студентов за рубеж - РИА Новости, 27.09.2021
В ВШЭ рассказали об оттоке талантливых студентов за рубеж
Ведущие вузы РФ, согласно проведенному Высшей школой экономики анализу, теряют в среднем 50% студентов, которые рано себя проявляют, имеют научные публикации... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:01
2021-09-27T14:04
общество
образование - общество
высшая школа экономики (вшэ)
ярослав кузьминов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739416031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e508cb9156288c2f39de91eda505420.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ведущие вузы РФ, согласно проведенному Высшей школой экономики анализу, теряют в среднем 50% студентов, которые рано себя проявляют, имеют научные публикации ещё на этапе бакалавриата, поскольку молодые люди уезжают за рубеж, заявил научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.Он пояснил, что было проведено внутреннее обследование 15 ведущих российских вузов, изучалась ситуация с выбором студентов, которые уже на этапе бакалавриата имеют опубликованные статьи и доклады."Такие студенты есть, это самые сильные наши студенты. Из этих 15 вузов, по разным вузам, по разным направлениям ситуация разная, но от 20% до 85% этих студентов в зависимости вуза, научного направления уезжают в Соединенные Штаты Америки, в Европу, в Великобританию. В среднем это больше 50%", - рассказал Кузьминов в ходе Профессорского форума - 2021.
https://ria.ru/20210809/zapad-1745080584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739416031_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_fa119ce86f3a8908ed18004bf3f7b80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование - общество, высшая школа экономики (вшэ), ярослав кузьминов, россия
14:01 27.09.2021 (обновлено: 14:04 27.09.2021)
 
В ВШЭ рассказали об оттоке талантливых студентов за рубеж

Научрук ВШЭ Кузьминов: ведущие вузы теряют до 50% способных студентов, уезжающих за рубеж

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЯрослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ведущие вузы РФ, согласно проведенному Высшей школой экономики анализу, теряют в среднем 50% студентов, которые рано себя проявляют, имеют научные публикации ещё на этапе бакалавриата, поскольку молодые люди уезжают за рубеж, заявил научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Он пояснил, что было проведено внутреннее обследование 15 ведущих российских вузов, изучалась ситуация с выбором студентов, которые уже на этапе бакалавриата имеют опубликованные статьи и доклады.
"Такие студенты есть, это самые сильные наши студенты. Из этих 15 вузов, по разным вузам, по разным направлениям ситуация разная, но от 20% до 85% этих студентов в зависимости вуза, научного направления уезжают в Соединенные Штаты Америки, в Европу, в Великобританию. В среднем это больше 50%", - рассказал Кузьминов в ходе Профессорского форума - 2021.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 17:05
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко
 
ОбществоОбразование - ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Ярослав КузьминовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Лента новостейМолния