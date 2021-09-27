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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 27.09.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Восемь пострадавших при стрельбе в пермском госуниверситете продолжают лечение в больницах краевого центра, еще семеро - в медучреждениях Москвы, а пострадавший РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:44
2021-09-27T10:44
происшествия
пермский край
москва
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при стрельбе в пермском госуниверситете продолжают лечение в больницах краевого центра, еще семеро - в медучреждениях Москвы, а пострадавший при задержании студент находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Восемь пациентов проходят лечение в пермских медучреждениях, все находятся в удовлетворительном состоянии. Стрелявший находится в тяжелом состоянии, в сознании", — рассказали в ведомстве.В федеральных медучреждениях в Москве лежат семь человек, уточнили в министерстве.Ранее минздрав сообщал, что подозреваемому ампутировали часть голени, его состояние, которое было крайне тяжелым, в пятницу улучшилось, он пришел в себя.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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пермский край
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происшествия, пермский край, москва, стрельба в пермском госуниверситете
10:44 27.09.2021
 
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Минздрав Пермского края: восемь пострадавших при стрельбе в вузе остаются в больницах

© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкПермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Пермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Ольга Домская
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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при стрельбе в пермском госуниверситете продолжают лечение в больницах краевого центра, еще семеро - в медучреждениях Москвы, а пострадавший при задержании студент находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Восемь пациентов проходят лечение в пермских медучреждениях, все находятся в удовлетворительном состоянии. Стрелявший находится в тяжелом состоянии, в сознании", — рассказали в ведомстве.
В федеральных медучреждениях в Москве лежат семь человек, уточнили в министерстве.
Ранее минздрав сообщал, что подозреваемому ампутировали часть голени, его состояние, которое было крайне тяжелым, в пятницу улучшилось, он пришел в себя.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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Вчера, 19:58
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ПроисшествияПермский крайМоскваСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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