https://ria.ru/20210927/ssha-1752079575.html

Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти"

Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти" - РИА Новости, 28.09.2021

Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти"

Американская сервисная компания Cameron ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям Соединенных Штатов порядка 1,4 миллиона долларов за поставки своей... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T21:11

2021-09-27T21:11

2021-09-28T00:10

экономика

техас

сша

хьюстон

schlumberger

газпром

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Американская сервисная компания Cameron ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям Соединенных Штатов порядка 1,4 миллиона долларов за поставки своей продукции "Газпром нефти" в обход санкций. Об этом сообщил Минфин США.Отмечается, что поставки со стороны Cameron касаются проекта "Газпром нефть шельф" на арктическом шельфе. Так, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го высокопоставленные представители Cameron утвердили контракты для дочерней компании Cameron Romania S.R.L. на поставку товаров российским партнерам."Министерство финансов решило, что Cameron добровольно не раскрыла очевидные нарушения", — указали в ведомстве.При этом Минфин заметил, что действия компании "не носят вопиющий характер".Как указывал в конце прошлого года глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов, организация выступает за партнерство на шельфе. Однако пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект — месторождение Приразломное в Арктике — компания реализует самостоятельно.США ввели санкции против России в 2014 году на фоне гражданского конфликта на Украине. Это касалось в частности и глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запретили поставлять оборудование и технологии. Впоследствии ограничения несколько раз продлевали. При этом в Вашингтоне не раз отмечали, что в России уже не на что накладывать санкции.

https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876461.html

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590180294.html

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, техас, сша, хьюстон, schlumberger, газпром, министерство финансов сша