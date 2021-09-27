21:11 27.09.2021 (обновлено: 00:10 28.09.2021)
Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти"
"Дочка" Schlumberger заплатит властям США $1,4 миллиона за поставки "Газпром нефти"
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Американская сервисная компания Cameron ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям Соединенных Штатов порядка 1,4 миллиона долларов за поставки своей продукции "Газпром нефти" в обход санкций. Об этом сообщил Минфин США.
"Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании "Газпром нефть шельф" для нефтяного проекта на арктическом шельфе", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что поставки со стороны Cameron касаются проекта "Газпром нефть шельф" на арктическом шельфе. Так, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го высокопоставленные представители Cameron утвердили контракты для дочерней компании Cameron Romania S.R.L. на поставку товаров российским партнерам.
"Министерство финансов решило, что Cameron добровольно не раскрыла очевидные нарушения", — указали в ведомстве.
"Министерство финансов решило, что Cameron добровольно не раскрыла очевидные нарушения", — указали в ведомстве.
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При этом Минфин заметил, что действия компании "не носят вопиющий характер".
Как указывал в конце прошлого года глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов, организация выступает за партнерство на шельфе. Однако пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект — месторождение Приразломное в Арктике — компания реализует самостоятельно.
США ввели санкции против России в 2014 году на фоне гражданского конфликта на Украине. Это касалось в частности и глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запретили поставлять оборудование и технологии. Впоследствии ограничения несколько раз продлевали. При этом в Вашингтоне не раз отмечали, что в России уже не на что накладывать санкции.
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