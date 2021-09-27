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Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти"
Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти" - РИА Новости, 28.09.2021
Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти"
Американская сервисная компания Cameron ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям Соединенных Штатов порядка 1,4 миллиона долларов за поставки своей... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-27T21:11
2021-09-28T00:10
экономика
техас
сша
хьюстон
schlumberger
газпром
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Американская сервисная компания Cameron ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям Соединенных Штатов порядка 1,4 миллиона долларов за поставки своей продукции "Газпром нефти" в обход санкций. Об этом сообщил Минфин США.Отмечается, что поставки со стороны Cameron касаются проекта "Газпром нефть шельф" на арктическом шельфе. Так, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го высокопоставленные представители Cameron утвердили контракты для дочерней компании Cameron Romania S.R.L. на поставку товаров российским партнерам."Министерство финансов решило, что Cameron добровольно не раскрыла очевидные нарушения", — указали в ведомстве.При этом Минфин заметил, что действия компании "не носят вопиющий характер".Как указывал в конце прошлого года глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов, организация выступает за партнерство на шельфе. Однако пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект — месторождение Приразломное в Арктике — компания реализует самостоятельно.США ввели санкции против России в 2014 году на фоне гражданского конфликта на Украине. Это касалось в частности и глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запретили поставлять оборудование и технологии. Впоследствии ограничения несколько раз продлевали. При этом в Вашингтоне не раз отмечали, что в России уже не на что накладывать санкции.
https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876461.html
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экономика, техас, сша, хьюстон, schlumberger, газпром, министерство финансов сша
21:11 27.09.2021 (обновлено: 00:10 28.09.2021)
 
Американская компания заплатит крупную сумму за поставки "Газпром нефти"

"Дочка" Schlumberger заплатит властям США $1,4 миллиона за поставки "Газпром нефти"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Американская сервисная компания Cameron ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям Соединенных Штатов порядка 1,4 миллиона долларов за поставки своей продукции "Газпром нефти" в обход санкций. Об этом сообщил Минфин США.
"Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании "Газпром нефть шельф" для нефтяного проекта на арктическом шельфе", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что поставки со стороны Cameron касаются проекта "Газпром нефть шельф" на арктическом шельфе. Так, в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го высокопоставленные представители Cameron утвердили контракты для дочерней компании Cameron Romania S.R.L. на поставку товаров российским партнерам.

"Министерство финансов решило, что Cameron добровольно не раскрыла очевидные нарушения", — указали в ведомстве.
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26 сентября, 14:25
В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций
При этом Минфин заметил, что действия компании "не носят вопиющий характер".
Как указывал в конце прошлого года глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов, организация выступает за партнерство на шельфе. Однако пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект — месторождение Приразломное в Арктике — компания реализует самостоятельно.
США ввели санкции против России в 2014 году на фоне гражданского конфликта на Украине. Это касалось в частности и глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запретили поставлять оборудование и технологии. Впоследствии ограничения несколько раз продлевали. При этом в Вашингтоне не раз отмечали, что в России уже не на что накладывать санкции.
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ЭкономикаТехасСШАХьюстонSchlumbergerГазпромМинистерство финансов США
 
 
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