Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V"
Посол в России Данг Минь Кхой: Вьетнам планирует начать коммерческий розлив "Спутника V"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам в ближайшем будущем планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в месяц, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.
Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V".
Как отметил вьетнамский посол, за прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении.
"Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц", - сказал дипломат.
Он добавил, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. "И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме", - сказал Данг Минь Кхой.
По его словам, "Спутник V" - единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий.
"Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины "Спутник V" в Юго-Восточной Азии, - подчеркнул дипломат.