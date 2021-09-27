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Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V"
Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V" - РИА Новости, 27.09.2021
Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V"
Вьетнам в ближайшем будущем планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:05
2021-09-27T09:05
распространение коронавируса
в мире
вьетнам
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
нгуен суан фук
юго-восточная азия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам в ближайшем будущем планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в месяц, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V".Как отметил вьетнамский посол, за прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении."Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц", - сказал дипломат.Он добавил, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. "И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме", - сказал Данг Минь Кхой.По его словам, "Спутник V" - единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий."Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины "Спутник V" в Юго-Восточной Азии, - подчеркнул дипломат.
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в мире, вьетнам, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, нгуен суан фук, юго-восточная азия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
09:05 27.09.2021
 
Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V"

Посол в России Данг Минь Кхой: Вьетнам планирует начать коммерческий розлив "Спутника V"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам в ближайшем будущем планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в месяц, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.
Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V".
Как отметил вьетнамский посол, за прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении.
"Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц", - сказал дипломат.
Он добавил, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. "И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме", - сказал Данг Минь Кхой.
По его словам, "Спутник V" - единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий.
"Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины "Спутник V" в Юго-Восточной Азии, - подчеркнул дипломат.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Распространение коронавирусаВ миреВьетнамВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНгуен Суан ФукЮго-Восточная АзияРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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