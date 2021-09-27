https://ria.ru/20210927/sputnik-1751935807.html

Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V"

Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V" - РИА Новости, 27.09.2021

Вьетнам планирует начать розлив "Спутника V"

Вьетнам в ближайшем будущем планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:05

2021-09-27T09:05

2021-09-27T09:05

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вьетнам

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

нгуен суан фук

юго-восточная азия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам в ближайшем будущем планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в месяц, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V".Как отметил вьетнамский посол, за прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении."Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц", - сказал дипломат.Он добавил, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. "И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме", - сказал Данг Минь Кхой.По его словам, "Спутник V" - единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий."Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины "Спутник V" в Юго-Восточной Азии, - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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