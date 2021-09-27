16:39 27.09.2021 (обновлено: 17:10 27.09.2021)
Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром"
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыСпартакиада "Моспром"
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В спорткомплексе "Лужники" прошел финал третьей ежегодной Спартакиады "Моспром", организатором которой является Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В течение двух месяцев по десяти видам спорта соревновались 3,8 тысячи студентов и работников столичных промышленных предприятий.
Первым делом — самолеты
С погодой в день финала спартакиады организаторам и участникам не повезло. С утра накрапывал мелкий дождик, перешедший к вечеру в ливень. Но плохая погода не помешала спортсменам-финалистам в полном составе собраться на малой спортивной арене спорткомплекса "Лужники".
В павильоне, где проходят волейбольные баталии, бурлит азарт.
"Когда я пришел на завод, то был рад тому, что наши руководители готовы вкладываться в спорт. Мы целый год тренируемся, и у нас есть возможность проявить себя", - говорит специалист предприятия Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть- МНПЗ" Максим Плесовских.
Команда по волейболу, в которой играет Максим, уже в третий раз участвует в Спартакиаде, и каждый год занимает на пьедестале первое место.
Один из игроков команды МАИ – студент третьего курса Никита Сухопаров – отмечает четкость организации соревнований. "Не пришлось подолгу ждать игр. Организаторы составили очень удобное расписание. И вкусно кормили, - делится молодой спортсмен впечатлениями.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыСоревнования на открытом воздухе
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Соревнования на открытом воздухе
Участников соревнований разделили на две лиги. В одной соревнуются работники промышленных предприятий, в другой – студенты. Но есть люди, которым удается совмещать то и другое. Например, волейболист Эдуард Зубакин, который, будучи студентом Российского технологического университета МИРЭА, играл за университетскую сборную. В 2020 году он закончил университет и стал сотрудником предприятия "Гранит". Но занятиям спортом работа нисколько не помешала. Эдуард собрал сборную по волейболу уже на предприятии, выступал на Спартакиаде в качестве игрока взрослой команды. И заодно тренировал волейбольную сборную альма матер.
"С "Гранитом" мы заняли 3 место, а со студентами РТУ МИРЭА - первое место", - говорит Эдуард Зубакин. Своей вузовской командой он по-настоящему гордится – есть игроки по-настоящему мирового уровня, победители европейских турниров по пляжному волейболу.
Страсти по шахматам
Страсти кипят не только на волейбольной площадке.
У боксеров случился настоящий праздник – финал соревнований посетил один из амбассадоров Спартакиады "Моспром", легендарный спортсмен, экс-чемпион мира по версии IBF и WBA Мурат Гассиев. Человек-легенда не только наблюдал за соревнованиями, но и дал молодым спортсменам мастер-класс.
"Мне очень приятно здесь находиться, наблюдать за ребятами, как они соревнуются. Желаю, чтобы эта традиция сохранялась, развивалась, чтобы с каждым годом количество участников росло, и больше людей привлекалось к спорту", - сказал журналистам Гассиев.
В день финала Спартакиады нешуточные страсти кипели и в шахматном павильоне. Примечательно, что среди участников шахматных соревнований было несколько девушек, которые серьезно и, на первый взгляд, без всякого волнения, состязались с мужчинами. Одна из шахматисток – юная девушка уверенно победила взрослого мужчину. Зовут победительницу Соня Гринченко. Она работает инженером в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина (ВГУП НПЦАП).
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыВ шахматном павильоне
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В шахматном павильоне
"Из шести туров у меня – пока только две победы. Осталась еще одна игра. У нас на предприятии тоже регулярно проводятся состязания по шахматам. Там я – первая. А здесь приходится тяжело бороться. Но участвовать всегда приятно", - говорит Соня Гринченко.
Бегом за рекордом
Тем временем наступает время награждения, и Мурат Гассиев направляется на сцену малой арены Лужников, чтобы вручить медали лучшим спортсменам. К чести легендарного боксера следует сказать, что, несмотря на капризы погоды, церемонию он провел блестяще, улыбался и дарил спортсменам вместе с медалями еще и заряд хорошего настроения.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыЧемпион мира по боксу Марат Гассиев
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Чемпион мира по боксу Марат Гассиев
Среди награжденных были и настоящие рекордсмены. Например, потрясающее время показал бегун Сергей Бехтин, научный сотрудник ВГУП НПЦАП. Стометровку он пробежал за совершенно невообразимые 11,9 секунд.
"Спорт – это жизнь. И участие в таких масштабных мероприятиях заставляет тебя еще стремиться к лучшему, развиваться", - рассказал нам Сергей Бехтин.
Коллега Сергея Светлана Тарелкина – инженер по нормированию труда на том же предприятии – тоже получила бронзовую медаль за бег на 400 метров.
"Это - стимул развиваться, наполнить жизнь красками, и просто праздник. Можно, конечно, просидеть все выходные дома, а можно и пообщаться с друзьями и коллегами", - говорит Светлана.
Некоторые из спортсменов завоевывали сразу несколько наград. Например, Антон Смирнов, руководитель направления на предприятии Московский нефтеперерабатывающий завод завоевал одну золотую и одну бронзовую медаль, за результаты забега на дистанции 60 и 100 метров.
"В этом году результат получился чуть хуже, чем в прошлом. Тогда я получил сразу два золота. Зимой занимаюсь лыжами, а летом – бегом. Очень хорошо, что проводятся такие соревнования, они позволяют поддерживать себя в отличной спортивной форме. Ты получаешь заряд положительных эмоций, общаешься с коллегами, с ребятами из других предприятий. В общем, отличное мероприятие", - поделился Антон Смирнов.
От 18-ти до 86-ти
Идея Спартакиады, в которой бы принимали участие работники промышленных предприятий и студенты технических вузов, впервые воплотилась в жизнь в 2019 году.
"Мы уже третий год подряд проводим такую спартакиаду. Основной задачей является популяризация здорового образа жизни среди московских промышленников, а также создание дружеской атмосферы среди предприятий и вузов", - отметил на пресс-конференции заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислав Спирин.
По его словам, в Москве сейчас работают около трех тысяч промышленных предприятий, а в отрасли трудится порядка 700 тысяч человек.
"Поэтому мы считаем важным дать им возможность весело проводить время, наращивать между предприятиями кооперационные связи и просто хорошо проводить субботние дни. В 2019 году мы начинали с 2,5 тысяч, в этом году количество участников составило почти 4 тысячи человек. Это порядка 100 предприятий и порядка 20 московских вузов", - сказал Спирин.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыПризы для победителей
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Призы для победителей
В первый год Спартакиады "Моспром" были представлены лишь шесть видов спорта: мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика. Сейчас же их уже десять. В 2020 году добавились бокс и хоккей, а в нынешнем – плавание и киберспорт. К слову, соревнования по киберспорту проводились отдельно – не в Лужниках, а на "Yota Arena", где спортсмены-промышленники мерились силами в Dota 2 и FIFA 2021.
По словам Владислава Спирина, принять участие в Спартакиаде – очень просто.
"Если вы являетесь сотрудником промышленного предприятия или студентом технологического вуза, вам нужно зайти на сайт Спартакиады "Моспром" и заполнить регистрационную форму. Это касается как спортсменов-одиночек, так и команд. Участие бесплатное", - сообщил он.
Любопытный факт: Спартакиада 2021 года собрала участников всех возрастов – от 18 лет (студентов-первокурсников) до 86 лет. Самый старший спортсмен принимал участие в шахматном турнире.
Впервые в России
Финальным сюрпризом для участников Спартакиады стал визит еще одного амбассадора Спартакиады "Моспром" – известного футбольного вратаря Игоря Акинфеева.
"Очень важно, чтобы наша страна была спортивная. Мне бы очень хотелось, чтобы, помимо профессионального, существовал еще и любительский спорт. Не стоит недооценивать любителей. Я в составе сборной России играл с такими командами, как сборные Андорры или Исландии. Это страны маленькие, и играют за них, в большинстве случаев, непрофессионалы. И с ними играть было нелегко. Сразу профессионалами не становятся", - сказал на пресс-конференции Акинфеев.
Завершился финал Спартакиады "Моспром" настоящей сенсацией. Впервые в России был проведен матч по киперболу. Это – тот же футбол, главную роль в котором играет вратарь. Команды играют два тайма по 15 минут. Каков бы ни был результат, матч заканчивается серией пенальти, которые решают все. Первые удары по воротам наносят вратари.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыФинальный матч по киперболу
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Финальный матч по киперболу
Первыми киперболистами России стали команды – победители спартакиады по футболу. От промышленных предприятий это была команда МНПЗ, от студентов – сборная МАИ. Команды играли под проливным дождем. Игорь Акинфеев лично судил матч. По причине дождя основное время решили ужать до одного тайма, который не принес преимущества ни одной из команд. А затем начались пенальти. И болельщики забыли про дождь. После долгой и упорной борьбы выиграли студенты МАИ с перевесом в один гол.
Уверенную победу в Спартакиаде "Моспром" 2021 по результатам общекомандного зачета среди предприятий одержал Московский нефтеперерабатывающий завод. В студенческой лиге первыми стали спортсмены из МГТУ им. Н.Э.Баумана.