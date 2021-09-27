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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210927/spartakiada-1752036620.html
Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром"
Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром" - РИА Новости, 27.09.2021
Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром"
В спорткомплексе "Лужники" прошел финал третьей ежегодной Спартакиады "Моспром", организатором которой является Департамент инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:39
2021-09-27T17:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
москва
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В спорткомплексе "Лужники" прошел финал третьей ежегодной Спартакиады "Моспром", организатором которой является Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В течение двух месяцев по десяти видам спорта соревновались 3,8 тысячи студентов и работников столичных промышленных предприятий.Первым делом — самолетыС погодой в день финала спартакиады организаторам и участникам не повезло. С утра накрапывал мелкий дождик, перешедший к вечеру в ливень. Но плохая погода не помешала спортсменам-финалистам в полном составе собраться на малой спортивной арене спорткомплекса "Лужники".В павильоне, где проходят волейбольные баталии, бурлит азарт.Команда по волейболу, в которой играет Максим, уже в третий раз участвует в Спартакиаде, и каждый год занимает на пьедестале первое место.Один из игроков команды МАИ – студент третьего курса Никита Сухопаров – отмечает четкость организации соревнований. "Не пришлось подолгу ждать игр. Организаторы составили очень удобное расписание. И вкусно кормили, - делится молодой спортсмен впечатлениями.Участников соревнований разделили на две лиги. В одной соревнуются работники промышленных предприятий, в другой – студенты. Но есть люди, которым удается совмещать то и другое. Например, волейболист Эдуард Зубакин, который, будучи студентом Российского технологического университета МИРЭА, играл за университетскую сборную. В 2020 году он закончил университет и стал сотрудником предприятия "Гранит". Но занятиям спортом работа нисколько не помешала. Эдуард собрал сборную по волейболу уже на предприятии, выступал на Спартакиаде в качестве игрока взрослой команды. И заодно тренировал волейбольную сборную альма матер."С "Гранитом" мы заняли 3 место, а со студентами РТУ МИРЭА - первое место", - говорит Эдуард Зубакин. Своей вузовской командой он по-настоящему гордится – есть игроки по-настоящему мирового уровня, победители европейских турниров по пляжному волейболу.Страсти по шахматамСтрасти кипят не только на волейбольной площадке.У боксеров случился настоящий праздник – финал соревнований посетил один из амбассадоров Спартакиады "Моспром", легендарный спортсмен, экс-чемпион мира по версии IBF и WBA Мурат Гассиев. Человек-легенда не только наблюдал за соревнованиями, но и дал молодым спортсменам мастер-класс.В день финала Спартакиады нешуточные страсти кипели и в шахматном павильоне. Примечательно, что среди участников шахматных соревнований было несколько девушек, которые серьезно и, на первый взгляд, без всякого волнения, состязались с мужчинами. Одна из шахматисток – юная девушка уверенно победила взрослого мужчину. Зовут победительницу Соня Гринченко. Она работает инженером в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина (ВГУП НПЦАП)."Из шести туров у меня – пока только две победы. Осталась еще одна игра. У нас на предприятии тоже регулярно проводятся состязания по шахматам. Там я – первая. А здесь приходится тяжело бороться. Но участвовать всегда приятно", - говорит Соня Гринченко.Бегом за рекордомТем временем наступает время награждения, и Мурат Гассиев направляется на сцену малой арены Лужников, чтобы вручить медали лучшим спортсменам. К чести легендарного боксера следует сказать, что, несмотря на капризы погоды, церемонию он провел блестяще, улыбался и дарил спортсменам вместе с медалями еще и заряд хорошего настроения.Среди награжденных были и настоящие рекордсмены. Например, потрясающее время показал бегун Сергей Бехтин, научный сотрудник ВГУП НПЦАП. Стометровку он пробежал за совершенно невообразимые 11,9 секунд."Спорт – это жизнь. И участие в таких масштабных мероприятиях заставляет тебя еще стремиться к лучшему, развиваться", - рассказал нам Сергей Бехтин.Коллега Сергея Светлана Тарелкина – инженер по нормированию труда на том же предприятии – тоже получила бронзовую медаль за бег на 400 метров.Некоторые из спортсменов завоевывали сразу несколько наград. Например, Антон Смирнов, руководитель направления на предприятии Московский нефтеперерабатывающий завод завоевал одну золотую и одну бронзовую медаль, за результаты забега на дистанции 60 и 100 метров."В этом году результат получился чуть хуже, чем в прошлом. Тогда я получил сразу два золота. Зимой занимаюсь лыжами, а летом – бегом. Очень хорошо, что проводятся такие соревнования, они позволяют поддерживать себя в отличной спортивной форме. Ты получаешь заряд положительных эмоций, общаешься с коллегами, с ребятами из других предприятий. В общем, отличное мероприятие", - поделился Антон Смирнов.От 18-ти до 86-тиИдея Спартакиады, в которой бы принимали участие работники промышленных предприятий и студенты технических вузов, впервые воплотилась в жизнь в 2019 году.По его словам, в Москве сейчас работают около трех тысяч промышленных предприятий, а в отрасли трудится порядка 700 тысяч человек."Поэтому мы считаем важным дать им возможность весело проводить время, наращивать между предприятиями кооперационные связи и просто хорошо проводить субботние дни. В 2019 году мы начинали с 2,5 тысяч, в этом году количество участников составило почти 4 тысячи человек. Это порядка 100 предприятий и порядка 20 московских вузов", - сказал Спирин.В первый год Спартакиады "Моспром" были представлены лишь шесть видов спорта: мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика. Сейчас же их уже десять. В 2020 году добавились бокс и хоккей, а в нынешнем – плавание и киберспорт. К слову, соревнования по киберспорту проводились отдельно – не в Лужниках, а на "Yota Arena", где спортсмены-промышленники мерились силами в Dota 2 и FIFA 2021.По словам Владислава Спирина, принять участие в Спартакиаде – очень просто.Любопытный факт: Спартакиада 2021 года собрала участников всех возрастов – от 18 лет (студентов-первокурсников) до 86 лет. Самый старший спортсмен принимал участие в шахматном турнире.Впервые в РоссииФинальным сюрпризом для участников Спартакиады стал визит еще одного амбассадора Спартакиады "Моспром" – известного футбольного вратаря Игоря Акинфеева.Завершился финал Спартакиады "Моспром" настоящей сенсацией. Впервые в России был проведен матч по киперболу. Это – тот же футбол, главную роль в котором играет вратарь. Команды играют два тайма по 15 минут. Каков бы ни был результат, матч заканчивается серией пенальти, которые решают все. Первые удары по воротам наносят вратари.Первыми киперболистами России стали команды – победители спартакиады по футболу. От промышленных предприятий это была команда МНПЗ, от студентов – сборная МАИ. Команды играли под проливным дождем. Игорь Акинфеев лично судил матч. По причине дождя основное время решили ужать до одного тайма, который не принес преимущества ни одной из команд. А затем начались пенальти. И болельщики забыли про дождь. После долгой и упорной борьбы выиграли студенты МАИ с перевесом в один гол.Уверенную победу в Спартакиаде "Моспром" 2021 по результатам общекомандного зачета среди предприятий одержал Московский нефтеперерабатывающий завод. В студенческой лиге первыми стали спортсмены из МГТУ им. Н.Э.Баумана.
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общество, москва, россия
16:39 27.09.2021 (обновлено: 17:10 27.09.2021)
 

Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром"

© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыСпартакиада "Моспром"
Спартакиада Моспром - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В спорткомплексе "Лужники" прошел финал третьей ежегодной Спартакиады "Моспром", организатором которой является Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В течение двух месяцев по десяти видам спорта соревновались 3,8 тысячи студентов и работников столичных промышленных предприятий.

Первым делом — самолеты

С погодой в день финала спартакиады организаторам и участникам не повезло. С утра накрапывал мелкий дождик, перешедший к вечеру в ливень. Но плохая погода не помешала спортсменам-финалистам в полном составе собраться на малой спортивной арене спорткомплекса "Лужники".
В павильоне, где проходят волейбольные баталии, бурлит азарт.
"Когда я пришел на завод, то был рад тому, что наши руководители готовы вкладываться в спорт. Мы целый год тренируемся, и у нас есть возможность проявить себя", - говорит специалист предприятия Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть- МНПЗ" Максим Плесовских.
Команда по волейболу, в которой играет Максим, уже в третий раз участвует в Спартакиаде, и каждый год занимает на пьедестале первое место.
Один из игроков команды МАИ – студент третьего курса Никита Сухопаров – отмечает четкость организации соревнований. "Не пришлось подолгу ждать игр. Организаторы составили очень удобное расписание. И вкусно кормили, - делится молодой спортсмен впечатлениями.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыСоревнования на открытом воздухе
Соревнования на открытом воздухе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Соревнования на открытом воздухе
Участников соревнований разделили на две лиги. В одной соревнуются работники промышленных предприятий, в другой – студенты. Но есть люди, которым удается совмещать то и другое. Например, волейболист Эдуард Зубакин, который, будучи студентом Российского технологического университета МИРЭА, играл за университетскую сборную. В 2020 году он закончил университет и стал сотрудником предприятия "Гранит". Но занятиям спортом работа нисколько не помешала. Эдуард собрал сборную по волейболу уже на предприятии, выступал на Спартакиаде в качестве игрока взрослой команды. И заодно тренировал волейбольную сборную альма матер.
Фотовыставка Калейдоскоп Моспром - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:42Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фотовыставка "Калейдоскоп Моспром" открылась в столице
"С "Гранитом" мы заняли 3 место, а со студентами РТУ МИРЭА - первое место", - говорит Эдуард Зубакин. Своей вузовской командой он по-настоящему гордится – есть игроки по-настоящему мирового уровня, победители европейских турниров по пляжному волейболу.

Страсти по шахматам

Страсти кипят не только на волейбольной площадке.
У боксеров случился настоящий праздник – финал соревнований посетил один из амбассадоров Спартакиады "Моспром", легендарный спортсмен, экс-чемпион мира по версии IBF и WBA Мурат Гассиев. Человек-легенда не только наблюдал за соревнованиями, но и дал молодым спортсменам мастер-класс.
"Мне очень приятно здесь находиться, наблюдать за ребятами, как они соревнуются. Желаю, чтобы эта традиция сохранялась, развивалась, чтобы с каждым годом количество участников росло, и больше людей привлекалось к спорту", - сказал журналистам Гассиев.
В день финала Спартакиады нешуточные страсти кипели и в шахматном павильоне. Примечательно, что среди участников шахматных соревнований было несколько девушек, которые серьезно и, на первый взгляд, без всякого волнения, состязались с мужчинами. Одна из шахматисток – юная девушка уверенно победила взрослого мужчину. Зовут победительницу Соня Гринченко. Она работает инженером в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина (ВГУП НПЦАП).
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыВ шахматном павильоне
В шахматном павильоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В шахматном павильоне
"Из шести туров у меня – пока только две победы. Осталась еще одна игра. У нас на предприятии тоже регулярно проводятся состязания по шахматам. Там я – первая. А здесь приходится тяжело бороться. Но участвовать всегда приятно", - говорит Соня Гринченко.
Участники онлайн-мероприятия проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Бегом за рекордом

Тем временем наступает время награждения, и Мурат Гассиев направляется на сцену малой арены Лужников, чтобы вручить медали лучшим спортсменам. К чести легендарного боксера следует сказать, что, несмотря на капризы погоды, церемонию он провел блестяще, улыбался и дарил спортсменам вместе с медалями еще и заряд хорошего настроения.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыЧемпион мира по боксу Марат Гассиев
Чемпион мира по боксу Марат Гассиев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Чемпион мира по боксу Марат Гассиев
Среди награжденных были и настоящие рекордсмены. Например, потрясающее время показал бегун Сергей Бехтин, научный сотрудник ВГУП НПЦАП. Стометровку он пробежал за совершенно невообразимые 11,9 секунд.
"Спорт – это жизнь. И участие в таких масштабных мероприятиях заставляет тебя еще стремиться к лучшему, развиваться", - рассказал нам Сергей Бехтин.
Коллега Сергея Светлана Тарелкина – инженер по нормированию труда на том же предприятии – тоже получила бронзовую медаль за бег на 400 метров.
"Это - стимул развиваться, наполнить жизнь красками, и просто праздник. Можно, конечно, просидеть все выходные дома, а можно и пообщаться с друзьями и коллегами", - говорит Светлана.
Некоторые из спортсменов завоевывали сразу несколько наград. Например, Антон Смирнов, руководитель направления на предприятии Московский нефтеперерабатывающий завод завоевал одну золотую и одну бронзовую медаль, за результаты забега на дистанции 60 и 100 метров.
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
19 июля, 12:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021
"В этом году результат получился чуть хуже, чем в прошлом. Тогда я получил сразу два золота. Зимой занимаюсь лыжами, а летом – бегом. Очень хорошо, что проводятся такие соревнования, они позволяют поддерживать себя в отличной спортивной форме. Ты получаешь заряд положительных эмоций, общаешься с коллегами, с ребятами из других предприятий. В общем, отличное мероприятие", - поделился Антон Смирнов.

От 18-ти до 86-ти

Идея Спартакиады, в которой бы принимали участие работники промышленных предприятий и студенты технических вузов, впервые воплотилась в жизнь в 2019 году.
"Мы уже третий год подряд проводим такую спартакиаду. Основной задачей является популяризация здорового образа жизни среди московских промышленников, а также создание дружеской атмосферы среди предприятий и вузов", - отметил на пресс-конференции заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислав Спирин.
По его словам, в Москве сейчас работают около трех тысяч промышленных предприятий, а в отрасли трудится порядка 700 тысяч человек.
"Поэтому мы считаем важным дать им возможность весело проводить время, наращивать между предприятиями кооперационные связи и просто хорошо проводить субботние дни. В 2019 году мы начинали с 2,5 тысяч, в этом году количество участников составило почти 4 тысячи человек. Это порядка 100 предприятий и порядка 20 московских вузов", - сказал Спирин.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыПризы для победителей
Призы для победителей - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Призы для победителей
В первый год Спартакиады "Моспром" были представлены лишь шесть видов спорта: мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика. Сейчас же их уже десять. В 2020 году добавились бокс и хоккей, а в нынешнем – плавание и киберспорт. К слову, соревнования по киберспорту проводились отдельно – не в Лужниках, а на "Yota Arena", где спортсмены-промышленники мерились силами в Dota 2 и FIFA 2021.
По словам Владислава Спирина, принять участие в Спартакиаде – очень просто.
"Если вы являетесь сотрудником промышленного предприятия или студентом технологического вуза, вам нужно зайти на сайт Спартакиады "Моспром" и заполнить регистрационную форму. Это касается как спортсменов-одиночек, так и команд. Участие бесплатное", - сообщил он.
Любопытный факт: Спартакиада 2021 года собрала участников всех возрастов – от 18 лет (студентов-первокурсников) до 86 лет. Самый старший спортсмен принимал участие в шахматном турнире.

Впервые в России

Финальным сюрпризом для участников Спартакиады стал визит еще одного амбассадора Спартакиады "Моспром" – известного футбольного вратаря Игоря Акинфеева.
"Очень важно, чтобы наша страна была спортивная. Мне бы очень хотелось, чтобы, помимо профессионального, существовал еще и любительский спорт. Не стоит недооценивать любителей. Я в составе сборной России играл с такими командами, как сборные Андорры или Исландии. Это страны маленькие, и играют за них, в большинстве случаев, непрофессионалы. И с ними играть было нелегко. Сразу профессионалами не становятся", - сказал на пресс-конференции Акинфеев.
Завершился финал Спартакиады "Моспром" настоящей сенсацией. Впервые в России был проведен матч по киперболу. Это – тот же футбол, главную роль в котором играет вратарь. Команды играют два тайма по 15 минут. Каков бы ни был результат, матч заканчивается серией пенальти, которые решают все. Первые удары по воротам наносят вратари.
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыФинальный матч по киперболу
Финальный матч по киперболу - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Финальный матч по киперболу
Первыми киперболистами России стали команды – победители спартакиады по футболу. От промышленных предприятий это была команда МНПЗ, от студентов – сборная МАИ. Команды играли под проливным дождем. Игорь Акинфеев лично судил матч. По причине дождя основное время решили ужать до одного тайма, который не принес преимущества ни одной из команд. А затем начались пенальти. И болельщики забыли про дождь. После долгой и упорной борьбы выиграли студенты МАИ с перевесом в один гол.
Уверенную победу в Спартакиаде "Моспром" 2021 по результатам общекомандного зачета среди предприятий одержал Московский нефтеперерабатывающий завод. В студенческой лиге первыми стали спортсмены из МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде Моспром-2020 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября 2020, 12:10Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
 
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