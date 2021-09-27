https://ria.ru/20210927/spartakiada-1752036620.html

Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром"

Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром" - РИА Новости, 27.09.2021

Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром"

В спорткомплексе "Лужники" прошел финал третьей ежегодной Спартакиады "Моспром", организатором которой является Департамент инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:39

2021-09-27T16:39

2021-09-27T17:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В спорткомплексе "Лужники" прошел финал третьей ежегодной Спартакиады "Моспром", организатором которой является Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В течение двух месяцев по десяти видам спорта соревновались 3,8 тысячи студентов и работников столичных промышленных предприятий.Первым делом — самолетыС погодой в день финала спартакиады организаторам и участникам не повезло. С утра накрапывал мелкий дождик, перешедший к вечеру в ливень. Но плохая погода не помешала спортсменам-финалистам в полном составе собраться на малой спортивной арене спорткомплекса "Лужники".В павильоне, где проходят волейбольные баталии, бурлит азарт.Команда по волейболу, в которой играет Максим, уже в третий раз участвует в Спартакиаде, и каждый год занимает на пьедестале первое место.Один из игроков команды МАИ – студент третьего курса Никита Сухопаров – отмечает четкость организации соревнований. "Не пришлось подолгу ждать игр. Организаторы составили очень удобное расписание. И вкусно кормили, - делится молодой спортсмен впечатлениями.Участников соревнований разделили на две лиги. В одной соревнуются работники промышленных предприятий, в другой – студенты. Но есть люди, которым удается совмещать то и другое. Например, волейболист Эдуард Зубакин, который, будучи студентом Российского технологического университета МИРЭА, играл за университетскую сборную. В 2020 году он закончил университет и стал сотрудником предприятия "Гранит". Но занятиям спортом работа нисколько не помешала. Эдуард собрал сборную по волейболу уже на предприятии, выступал на Спартакиаде в качестве игрока взрослой команды. И заодно тренировал волейбольную сборную альма матер."С "Гранитом" мы заняли 3 место, а со студентами РТУ МИРЭА - первое место", - говорит Эдуард Зубакин. Своей вузовской командой он по-настоящему гордится – есть игроки по-настоящему мирового уровня, победители европейских турниров по пляжному волейболу.Страсти по шахматамСтрасти кипят не только на волейбольной площадке.У боксеров случился настоящий праздник – финал соревнований посетил один из амбассадоров Спартакиады "Моспром", легендарный спортсмен, экс-чемпион мира по версии IBF и WBA Мурат Гассиев. Человек-легенда не только наблюдал за соревнованиями, но и дал молодым спортсменам мастер-класс.В день финала Спартакиады нешуточные страсти кипели и в шахматном павильоне. Примечательно, что среди участников шахматных соревнований было несколько девушек, которые серьезно и, на первый взгляд, без всякого волнения, состязались с мужчинами. Одна из шахматисток – юная девушка уверенно победила взрослого мужчину. Зовут победительницу Соня Гринченко. Она работает инженером в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина (ВГУП НПЦАП)."Из шести туров у меня – пока только две победы. Осталась еще одна игра. У нас на предприятии тоже регулярно проводятся состязания по шахматам. Там я – первая. А здесь приходится тяжело бороться. Но участвовать всегда приятно", - говорит Соня Гринченко.Бегом за рекордомТем временем наступает время награждения, и Мурат Гассиев направляется на сцену малой арены Лужников, чтобы вручить медали лучшим спортсменам. К чести легендарного боксера следует сказать, что, несмотря на капризы погоды, церемонию он провел блестяще, улыбался и дарил спортсменам вместе с медалями еще и заряд хорошего настроения.Среди награжденных были и настоящие рекордсмены. Например, потрясающее время показал бегун Сергей Бехтин, научный сотрудник ВГУП НПЦАП. Стометровку он пробежал за совершенно невообразимые 11,9 секунд."Спорт – это жизнь. И участие в таких масштабных мероприятиях заставляет тебя еще стремиться к лучшему, развиваться", - рассказал нам Сергей Бехтин.Коллега Сергея Светлана Тарелкина – инженер по нормированию труда на том же предприятии – тоже получила бронзовую медаль за бег на 400 метров.Некоторые из спортсменов завоевывали сразу несколько наград. Например, Антон Смирнов, руководитель направления на предприятии Московский нефтеперерабатывающий завод завоевал одну золотую и одну бронзовую медаль, за результаты забега на дистанции 60 и 100 метров."В этом году результат получился чуть хуже, чем в прошлом. Тогда я получил сразу два золота. Зимой занимаюсь лыжами, а летом – бегом. Очень хорошо, что проводятся такие соревнования, они позволяют поддерживать себя в отличной спортивной форме. Ты получаешь заряд положительных эмоций, общаешься с коллегами, с ребятами из других предприятий. В общем, отличное мероприятие", - поделился Антон Смирнов.От 18-ти до 86-тиИдея Спартакиады, в которой бы принимали участие работники промышленных предприятий и студенты технических вузов, впервые воплотилась в жизнь в 2019 году.По его словам, в Москве сейчас работают около трех тысяч промышленных предприятий, а в отрасли трудится порядка 700 тысяч человек."Поэтому мы считаем важным дать им возможность весело проводить время, наращивать между предприятиями кооперационные связи и просто хорошо проводить субботние дни. В 2019 году мы начинали с 2,5 тысяч, в этом году количество участников составило почти 4 тысячи человек. Это порядка 100 предприятий и порядка 20 московских вузов", - сказал Спирин.В первый год Спартакиады "Моспром" были представлены лишь шесть видов спорта: мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика. Сейчас же их уже десять. В 2020 году добавились бокс и хоккей, а в нынешнем – плавание и киберспорт. К слову, соревнования по киберспорту проводились отдельно – не в Лужниках, а на "Yota Arena", где спортсмены-промышленники мерились силами в Dota 2 и FIFA 2021.По словам Владислава Спирина, принять участие в Спартакиаде – очень просто.Любопытный факт: Спартакиада 2021 года собрала участников всех возрастов – от 18 лет (студентов-первокурсников) до 86 лет. Самый старший спортсмен принимал участие в шахматном турнире.Впервые в РоссииФинальным сюрпризом для участников Спартакиады стал визит еще одного амбассадора Спартакиады "Моспром" – известного футбольного вратаря Игоря Акинфеева.Завершился финал Спартакиады "Моспром" настоящей сенсацией. Впервые в России был проведен матч по киперболу. Это – тот же футбол, главную роль в котором играет вратарь. Команды играют два тайма по 15 минут. Каков бы ни был результат, матч заканчивается серией пенальти, которые решают все. Первые удары по воротам наносят вратари.Первыми киперболистами России стали команды – победители спартакиады по футболу. От промышленных предприятий это была команда МНПЗ, от студентов – сборная МАИ. Команды играли под проливным дождем. Игорь Акинфеев лично судил матч. По причине дождя основное время решили ужать до одного тайма, который не принес преимущества ни одной из команд. А затем начались пенальти. И болельщики забыли про дождь. После долгой и упорной борьбы выиграли студенты МАИ с перевесом в один гол.Уверенную победу в Спартакиаде "Моспром" 2021 по результатам общекомандного зачета среди предприятий одержал Московский нефтеперерабатывающий завод. В студенческой лиге первыми стали спортсмены из МГТУ им. Н.Э.Баумана.

https://ria.ru/20210802/fotovystavka-1743952383.html

https://ria.ru/20210728/proekt-1743233060.html

https://ria.ru/20210719/spartakiada-1741835370.html

https://ria.ru/20200921/mosprom-1577540561.html

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