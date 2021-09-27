https://ria.ru/20210927/sovremennik-1752059148.html

"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара

"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара - РИА Новости, 27.09.2021

"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара

Спектакль "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой будет идти на сцене "Современника" в новом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:19

2021-09-27T18:19

2021-09-27T18:19

культура

александр бастрыкин

лия ахеджакова

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

современник (театр)

офицеры россии

новости культуры

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спектакль "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой будет идти на сцене "Современника" в новом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Спектакль "Первый хлеб" никуда не уходил из репертуара театра и как и в прошлом, так и в новом сезоне будет идти на сцене "Современника". Ближайшие показы, как указано в афише, 3 и 4 октября", — сказала представитель пресс-службы.В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", в котором усмотрела оскорбление ветеранов. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление. В августе в театре РИА Новости сообщили, что "Первый хлеб" не был заявлен в репертуаре на октябрь."Первый хлеб" поставил на сцене "Современника" польский режиссер Бенниамин Коц по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну. Быть свободными – невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное может разве что бабушка Нурия (героиня Ахеджаковой) – острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы.Ахеджакова назвала эту постановку притчей с важными смыслами, в которой нет "поругания ветеранов".

https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, лия ахеджакова, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), современник (театр), офицеры россии, новости культуры, театр