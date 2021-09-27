"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара
Театр "Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спектакль "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой будет идти на сцене "Современника" в новом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Спектакль "Первый хлеб" никуда не уходил из репертуара театра и как и в прошлом, так и в новом сезоне будет идти на сцене "Современника". Ближайшие показы, как указано в афише, 3 и 4 октября", — сказала представитель пресс-службы.
В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", в котором усмотрела оскорбление ветеранов.
После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление. В августе в театре РИА Новости сообщили, что "Первый хлеб" не был заявлен в репертуаре на октябрь.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Владислав Прохоров в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
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Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Владислав Прохоров в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
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Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
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Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Владислав Прохоров в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
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Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
"Первый хлеб" поставил на сцене "Современника" польский режиссер Бенниамин Коц по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну. Быть свободными – невиданная роскошь для представителей этого поколения.
Позволить подобное может разве что бабушка Нурия (героиня Ахеджаковой) – острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы.
Ахеджакова назвала эту постановку притчей с важными смыслами, в которой нет "поругания ветеранов".