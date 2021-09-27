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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/sovremennik-1752059148.html
"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара
"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара - РИА Новости, 27.09.2021
"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара
Спектакль "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой будет идти на сцене "Современника" в новом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:19
2021-09-27T18:19
культура
александр бастрыкин
лия ахеджакова
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
современник (театр)
офицеры россии
новости культуры
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спектакль "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой будет идти на сцене "Современника" в новом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Спектакль "Первый хлеб" никуда не уходил из репертуара театра и как и в прошлом, так и в новом сезоне будет идти на сцене "Современника". Ближайшие показы, как указано в афише, 3 и 4 октября", — сказала представитель пресс-службы.В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", в котором усмотрела оскорбление ветеранов. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление. В августе в театре РИА Новости сообщили, что "Первый хлеб" не был заявлен в репертуаре на октябрь."Первый хлеб" поставил на сцене "Современника" польский режиссер Бенниамин Коц по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну. Быть свободными – невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное может разве что бабушка Нурия (героиня Ахеджаковой) – острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы.Ахеджакова назвала эту постановку притчей с важными смыслами, в которой нет "поругания ветеранов".
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александр бастрыкин, лия ахеджакова, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), современник (театр), офицеры россии, новости культуры, театр
18:19 27.09.2021
 
"Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара

Театр "Современник" не убрал спектакль "Первый хлеб" из репертуара

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле Первый хлеб в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра Современник. - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спектакль "Первый хлеб" с участием Лии Ахеджаковой будет идти на сцене "Современника" в новом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Спектакль "Первый хлеб" никуда не уходил из репертуара театра и как и в прошлом, так и в новом сезоне будет идти на сцене "Современника". Ближайшие показы, как указано в афише, 3 и 4 октября", — сказала представитель пресс-службы.
В июле общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", в котором усмотрела оскорбление ветеранов.
После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки "Современника" на возможное оскорбление. В августе в театре РИА Новости сообщили, что "Первый хлеб" не был заявлен в репертуаре на октябрь.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Владислав Прохоров в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Владислав Прохоров в спектакле Первый хлеб в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра Современник.
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Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Владислав Прохоров в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле Первый хлеб в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра Современник.
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Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 2
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Владислав Прохоров в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 2
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии и Гоша Токаев в роли Пса без породы Мальчика (в центре на втором плане) в спектакле "Первый хлеб" в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
"Первый хлеб" поставил на сцене "Современника" польский режиссер Бенниамин Коц по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну. Быть свободными – невиданная роскошь для представителей этого поколения.
Позволить подобное может разве что бабушка Нурия (героиня Ахеджаковой) – острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы.
Ахеджакова назвала эту постановку притчей с важными смыслами, в которой нет "поругания ветеранов".
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