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Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края

Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края - РИА Новости, 27.09.2021

Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края

Президиум регионального политического совета партии "Единая Россия" Пермского края выдвинул кандидатуру Алексея Пушкова на пост сенатора от краевого... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:33

2021-09-27T17:33

2021-09-27T17:33

политика

пермский край

алексей пушков

единая россия

совет федерации рф

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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Президиум регионального политического совета партии "Единая Россия" Пермского края выдвинул кандидатуру Алексея Пушкова на пост сенатора от краевого законодательного собрания, сообщает пресс-служба регионального избиркома."Внесена для рассмотрения Президиуму Генерального совета партии кандидатура Алексея Пушкова для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва", - говорится в сообщении.Также сегодня на заседании президиума совета регионального отделения "Единой России" участники рассмотрели кандидатов на пост председателей законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы.На должность спикера краевого парламента рекомендовали выдвинуть Валерия Сухих, председателя собрания последних двух созывов (2011-2016 и 2016-2021 годов).На должность спикера гордумы Перми рекомендован исполняющий обязанности председателя думы прошлого созыва Дмитрий Малютин. Он возглавил городской представительный орган осенью 2020 года.Алексей Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года. До него этот пост занимал Игорь Шубин.

https://ria.ru/20210921/senator-1751133736.html

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политика, пермский край, алексей пушков, единая россия, совет федерации рф, россия