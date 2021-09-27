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Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края
Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края - РИА Новости, 27.09.2021
Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края
Президиум регионального политического совета партии "Единая Россия" Пермского края выдвинул кандидатуру Алексея Пушкова на пост сенатора от краевого... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:33
2021-09-27T17:33
политика
пермский край
алексей пушков
единая россия
совет федерации рф
россия
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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Президиум регионального политического совета партии "Единая Россия" Пермского края выдвинул кандидатуру Алексея Пушкова на пост сенатора от краевого законодательного собрания, сообщает пресс-служба регионального избиркома."Внесена для рассмотрения Президиуму Генерального совета партии кандидатура Алексея Пушкова для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва", - говорится в сообщении.Также сегодня на заседании президиума совета регионального отделения "Единой России" участники рассмотрели кандидатов на пост председателей законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы.На должность спикера краевого парламента рекомендовали выдвинуть Валерия Сухих, председателя собрания последних двух созывов (2011-2016 и 2016-2021 годов).На должность спикера гордумы Перми рекомендован исполняющий обязанности председателя думы прошлого созыва Дмитрий Малютин. Он возглавил городской представительный орган осенью 2020 года.Алексей Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года. До него этот пост занимал Игорь Шубин.
https://ria.ru/20210921/senator-1751133736.html
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политика, пермский край, алексей пушков, единая россия, совет федерации рф, россия
17:33 27.09.2021
 
Пушкова выдвинули в сенаторы от заксобрания Пермского края

Алексея Пушкова предложили в сенаторы от законодательного собрания Пермского края

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Президиум регионального политического совета партии "Единая Россия" Пермского края выдвинул кандидатуру Алексея Пушкова на пост сенатора от краевого законодательного собрания, сообщает пресс-служба регионального избиркома.
"Внесена для рассмотрения Президиуму Генерального совета партии кандидатура Алексея Пушкова для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва", - говорится в сообщении.
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Также сегодня на заседании президиума совета регионального отделения "Единой России" участники рассмотрели кандидатов на пост председателей законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы.
На должность спикера краевого парламента рекомендовали выдвинуть Валерия Сухих, председателя собрания последних двух созывов (2011-2016 и 2016-2021 годов).
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На должность спикера гордумы Перми рекомендован исполняющий обязанности председателя думы прошлого созыва Дмитрий Малютин. Он возглавил городской представительный орган осенью 2020 года.
Алексей Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года. До него этот пост занимал Игорь Шубин.
 
ПолитикаПермский крайАлексей ПушковЕдиная РоссияСовет Федерации РФРоссия
 
 
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