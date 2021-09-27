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Шольц ответил на вопрос об отношениях с Россией и Украиной

Шольц ответил на вопрос об отношениях с Россией и Украиной - РИА Новости, 27.09.2021

Шольц ответил на вопрос об отношениях с Россией и Украиной

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос об отношениях с Россией и Украиной, заявил, что... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:50

2021-09-27T13:50

2021-09-27T13:50

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хдс/хсс

олаф шольц

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос об отношениях с Россией и Украиной, заявил, что будущее Европы зависит от хорошего сотрудничества с соседями и признания неприкосновенности границ."Будущее Европы будет зависеть и от того, чтобы удалось создать хорошее сотрудничество между ЕС и его соседями. Это будет зависеть от того, насколько хорошо все воспримут дальнейшие прогресс интеграции в ЕС... Один из самых важных пунктов для хорошего экономического сотрудничества является признание неприкосновенности границ", - сказал Шольц на пресс-конференции.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

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в мире, украина, европа, германия, социал-демократическая партия германии, выборы в парламент германии, хдс/хсс, олаф шольц, россия