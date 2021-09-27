https://ria.ru/20210927/smartfony-1752073434.html
Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android
Google отключит миллионы смартфонов на Android
Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android
Компания Google отключит от своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-27T19:55
2021-09-27T19:55
2021-09-28T01:31
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Компания Google отключит от своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android.Владельцы этих устройств не смогут с 27 сентября пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями.В частности, ограничение коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы снова получить возможность пользоваться сервисами IT-гиганта, придется перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.
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общество, google android, google, youtube
19:55 27.09.2021 (обновлено: 01:31 28.09.2021)
Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android
Google отказывается от поддержки устройств со старыми версиями Android