https://ria.ru/20210927/smartfony-1752073434.html

Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android

Google отключит миллионы смартфонов на Android

Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android

Компания Google отключит от своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T19:55

2021-09-27T19:55

2021-09-28T01:31

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Компания Google отключит от своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android.Владельцы этих устройств не смогут с 27 сентября пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями.В частности, ограничение коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы снова получить возможность пользоваться сервисами IT-гиганта, придется перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/honor-1751136072.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, google android, google, youtube