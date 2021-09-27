https://ria.ru/20210927/siroty-1751692660.html

Из детдома — за решетку. Почему сироты не приспособлены к взрослой жизни

Из детдома — за решетку. Почему сироты не приспособлены к взрослой жизни - РИА Новости, 27.09.2021

Из детдома — за решетку. Почему сироты не приспособлены к взрослой жизни

Многие выпускники детских домов так и не адаптировались к самостоятельной жизни. В итоге — алкоголизм, огромные долги по коммуналке за полученную от государства РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:00

2021-09-27T11:27

вандализм

липецк

жизнь

социализация

сироты

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Многие выпускники детских домов так и не адаптировались к самостоятельной жизни. В итоге — алкоголизм, огромные долги по коммуналке за полученную от государства квартиру, вандализм, тюремные сроки. Для сирот разработали программу постинтернатного сопровождения, но общественники уверены: этого недостаточно. Как детдомовцам помогают не упасть на дно — в материале РИА Новости.Социальная адаптация"На третьем курсе я ушла из универа. Первое время мне было очень скучно, и я опять начала бухать со всеми подряд на улице. По несколько суток бухала, потом приходила домой, отсыпалась и опять шла. Такие гулянки не проходили без последствий, и драки постоянные, и избивали до травмпункта. Однажды затусила в одной компашке, меня там изнасиловали, а потом решили не выпускать" — это фрагмент дневника выпускницы детского дома, который на условиях анонимности опубликовал фонд "Измени одну жизнь".Такой образ жизни типичен для многих бывших детдомовцев. Алкоголь и наркотики, преступление и тюрьма — судьбы идут под откос. Причем после совершеннолетия сиротам выплачивают до миллиона рублей — социальную пенсию или алименты от родителей, которые начисляли все годы пребывания в приюте. Иногда этих денег хватает на несколько лет беззаботной жизни.Но даже если выпускник решил по-другому распорядиться деньгами, в большой мир он выходит тоже абсолютно неподготовленным. Большинство сирот юридически беспомощны — их ставят в тупик простейшие действия вроде подачи заявления через "Госуслуги". Нет элементарных бытовых навыков: рассчитать сумму покупок в магазине, приготовить еду, постирать, убраться в квартире."Помощь нужна практически во всем: начиная от бытового самообслуживания и заканчивая психологическими, юридическими, социальными проблемами, которые самостоятельно решить они не могут, хотя нам эти вопросы кажутся довольно банальными", — поясняет Антон Рубин, директор самарской общественной организации "Домик детства".Ситуацию усугубляет то, что чаще всего квартиры выпускникам выдают в так называемых сиротских гетто — дома бывают новые и современные и расположены удачно, но быстро превращаются в место, которое окрестные жители обходят стороной. Здесь постоянно конфликты и драки, процветает вандализм: выбитые окна и двери, разрисованные стены, сломанные лифты.Поддержка после интернатаПомощь сиротам после выпуска называется постинтернатным сопровождением. Федерального закона на этот счет нет. Однако практически все российские субъекты приняли региональные акты, регламентирующие поддержку бывших детдомовцев. Сирота и воспитатель-наставник заключают договор и составляют индивидуальный план на период с 18 до 23 лет.Стандартный набор постинтернатного сопровождения — юридическая, педагогическая и психологическая помощь, в некоммерческих организациях могут выдавать одежду и продукты.Если выпускника по каким-то причинам не поставили на очередь на получение жилья, специалист помогает оформить необходимые документы. Взаимодействуют и с учреждениями другого профиля. Так, мать-одиночку, выпускницу детского дома, могут направить в "дом для мамы" — приют для женщин, оказавшихся в трудной ситуации. А бездетному посоветуют воспользоваться социальной гостиницей.Впрочем, жилого фонда, предназначенного исключительно для временного размещения сирот, практически нет. После детдома большинство выпускников стараются поступить в колледж — иногда только ради общежития. Но многие не могут дождаться положенной по закону квартиры даже после окончания техникума. Очередь порой растягивается на годы.По словам специалиста липецкого государственного центра "Семья" Юрия Тарана, с 2012-го, когда стартовала "Национальная стратегия действий в интересах детей", в очередь на квартиру вставали уже с 14 лет, а не с 18, как раньше.Еще один момент: по закону ребенок должен встать на очередь сразу после 14-го дня рождения, но детдому проще подавать информацию одновременно по нескольким сиротам, обычно в январе. Таким образом, в папке оказываются дела детей с разницей в возрасте почти в год.Выпускники, не получившие квартиры, говорит Антон Рубин, как правило, живут у друзей — таких же сирот, которым повезло больше. Или устраиваются на работу, где предоставляют общежитие.Надо сказать, что раньше бывшие детдомовцы часто становились жертвами черных риелторов. Но теперь квартиры выдают не в собственность, а по договору социального найма (в течение пяти лет с ними нельзя совершать никаких действий, даже сдавать в аренду) — и количество случаев мошенничества резко снизилось. Причем срок ограничений могут продлить, если выяснится, что выпускник не может себя обслуживать или сильно задолжал за коммунальные услуги."Маленькие победы"Много для развития системы постинтернатного сопровождения делают общественники. Например, "Центр взросления" — проект "Домика детства". Здесь нет ни графика, ни обязательных списков — кто-то из подопечных бывает там постоянно, кто-то заходит время от времени, кому-то хватает разового визита. Поначалу сюда обращались только сироты, с которыми организация взаимодействовала еще в госучреждении. Позже сработало "сарафанное радио" — людей стало больше. Теперь в центре есть столярная и швейная мастерские, можно получить советы по трудоустройству или просто сделать себе табуретку для кухни.В "Центре взросления" нет и возрастных ограничений. Так, недавно сюда обратилась 30-летняя мать-одиночка — выпускница детского дома — с просьбой помочь найти работу. Воспитатели частично взяли на себя уход за детьми, чтобы у нее было больше времени на поиски.Сохранение семьи, той, что создали сами выпускники, — одна из важных задач для специалистов постинтернатного сопровождения. Многие сироты рано становятся родителями. При этом очень часто — одинокими. Дети из таких семей нередко сами попадают в приюты.Многим необходима и психологическая помощь. "В детском учреждении они окружены социальными педагогами, воспитателями, к ним приезжают волонтеры, а выходят — и остаются одни со своими страхами", — говорит Юлия Паринская из фонда "Дети наши".Слабо социализированным выпускникам порой сложно понять, куда обращаться за помощью. Фонд "Дети наши" начинает знакомство с адаптационного тренинга для выпускников."За десять дней мы объясняем, как ориентироваться в городе, пользоваться транспортом, каких продуктов лучше купить на 300 рублей, как обустроить квартиру и найти работу. Делаем это в виде игры: выдаем пакет документов и денег — то, с чем выходят из детдома. При этом документы могут быть перемешаны, чего-то может не хватать, но они должны сами с этим разобраться. Сначала выпускники знакомятся с координатором программы, дальше общаются через соцсети. Если кто-то обращается с конкретной проблемой — подписываем договор и составляем индивидуальный план", — рассказывает Паринская.Она отмечает, что программу постинтернатного сопровождения в России запустили относительно недавно, меньше десяти лет назад. Поэтому на местах она может работать с перебоями.

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

https://ria.ru/20210128/usynovlenie-1594778960.html

https://ria.ru/20200805/1575366128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вандализм, липецк, жизнь, социализация, сироты