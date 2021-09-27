https://ria.ru/20210927/simonyan-1751936712.html

Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны - РИА Новости, 27.09.2021

Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в число бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и издательского дома... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:11

2021-09-27T09:11

2021-09-27T10:23

общество

украина

маргарита симоньян

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в число бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и издательского дома "Коммерсантъ". Он опубликован в понедельник на сайте kommersant.ru.Список номинантов формируется c использованием рейтинга цитируемости. Эксперты премии "Топ-1000 российских менеджеров" верифицируют их, подтверждают и исключают те или иные кандидатуры.В итоговый перечень входят руководители, набравшие более четверти голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в первоначальном списке, но набравшие более 25 процентов упоминаний экспертов.Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в газете "Коммерсантъ" в течение 22 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210927/menedzhery-1751910665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/simonyan-1747236479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, маргарита симоньян, россия