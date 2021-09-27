Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/simonyan-1751936712.html
Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны - РИА Новости, 27.09.2021
Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в число бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и издательского дома... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:11
2021-09-27T10:23
общество
украина
маргарита симоньян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в число бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и издательского дома "Коммерсантъ". Он опубликован в понедельник на сайте kommersant.ru.Список номинантов формируется c использованием рейтинга цитируемости. Эксперты премии "Топ-1000 российских менеджеров" верифицируют их, подтверждают и исключают те или иные кандидатуры.В итоговый перечень входят руководители, набравшие более четверти голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в первоначальном списке, но набравшие более 25 процентов упоминаний экспертов.Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в газете "Коммерсантъ" в течение 22 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210927/menedzhery-1751910665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/simonyan-1747236479.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_03b8a94414e1b88578c1c7da43b1ace7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, украина, маргарита симоньян, россия
09:11 27.09.2021 (обновлено: 10:23 27.09.2021)
 
Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

Главный редактор "России сегодня" Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в число бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и издательского дома "Коммерсантъ". Он опубликован в понедельник на сайте kommersant.ru.
Список номинантов формируется c использованием рейтинга цитируемости. Эксперты премии "Топ-1000 российских менеджеров" верифицируют их, подтверждают и исключают те или иные кандидатуры.
Логотип МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
08:00
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
В итоговый перечень входят руководители, набравшие более четверти голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в первоначальном списке, но набравшие более 25 процентов упоминаний экспертов.
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в газете "Коммерсантъ" в течение 22 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
Запись интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 17:53В России
Симоньян вошла в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ
 
ОбществоУкраинаМаргарита СимоньянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Лента новостейМолния