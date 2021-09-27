https://ria.ru/20210927/simkhat-1751962022.html

У иудеев начинается Симхат Тора - самый веселый праздник

У иудеев начинается Симхат Тора - самый веселый праздник - РИА Новости, 27.09.2021

У иудеев начинается Симхат Тора - самый веселый праздник

Евреи по всему миру вечером в понедельник встречают праздник Симхат Тора - завершение годового цикла чтения Торы, священной книги иудаизма. Дата считается самой РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:00

2021-09-27T12:00

2021-09-27T12:10

религия

берл лазар

религиозные праздники

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Евреи по всему миру вечером в понедельник встречают праздник Симхат Тора - завершение годового цикла чтения Торы, священной книги иудаизма. Дата считается самой веселой в религиозном календаре. Праздник наступает вскоре после еврейского нового года. По традиции Тору прочитывают в синагогах полностью в течение года, а в Симхат Тора ее начинают читать сначала, закончив годичный цикл. В этот день иудеи устраивают Акафот - торжественное шествие по синагоге со свитками Торы, которое сопровождается песнями и танцами.Симхат Тора совпадает по времени с Шмини Ацерет - "восьмым днем", или "днем веселья". Это восьмой день после начала осеннего "праздника шалашей" Суккота, установленного в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.Главный раввин России Берл Лазар в своем поздравлении отметил, что Симхат Тора - это не просто самый веселый день в году, но и самый известный праздник для евреев в России."Даже в самые тяжелые годы, когда еврейство подвергалось здесь гонениям, люди в этот день приходили в синагогу, веселились вместе и танцевали со свитками Торы", - говорится в поздравлении главного раввина России, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Лазар отметил, что община сейчас переживает сложное время из-за эпидемии коронавируса."Мы можем впускать в синагогу только тех, кто точно не болен и не является носителем вируса, при "акафот" (торжественном шествии со свитками – ред.) и в танцах придется соблюдать социальное дистанцирование", - подчеркнул раввин.По слова Лазара, ограничения тоже могут стать источником радости, так как, соблюдая их, верующие доказывают себе и окружающим, что живут по Торе и выполняют заповеди, которые требуют заботиться о собственном здоровье и о здоровье окружающих."А раз мы едины в стремлении жить по Торе – ничто на свете не может нам повредить, Бог решит все наши проблемы и благословит всех нас на жизнь, полную радости", - резюмировал Лазар.В свою очередь президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелал иудеям душевного благополучия, которого достичь значительно труднее, чем материального, в праздник Симхат Тора."Традиция подчеркивает, насколько важно быть вместе, не забывать друг о друге. Именно об этом мы читаем в отрывке Торы на праздник, до того как прозвучат благословения Всевышнего - мы повторяем законы о помощи ближнему... Всевышний благословляет нас не только материальным благополучием, но и душевным, чего зачастую гораздо труднее достичь. Желаю всем провести Шмини Ацерет и Симхат Тора в радости! Пусть Всевышний благословит наступающий год и у каждого в жизни произойдут долгожданные счастливые события! Крепкого здоровья, сил и возможностей для добрых дел!" - говорится в его поздравлении общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.

https://ria.ru/20210915/kipur-1750171823.html

https://ria.ru/20171012/1506686654.html

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берл лазар, религиозные праздники