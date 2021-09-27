12:00 27.09.2021 (обновлено: 12:10 27.09.2021)
У иудеев начинается Симхат Тора - самый веселый праздник
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Главного раввина РФДень Симхат Тора - кульминация осенних еврейских праздников
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Главного раввина РФ
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Евреи по всему миру вечером в понедельник встречают праздник Симхат Тора - завершение годового цикла чтения Торы, священной книги иудаизма. Дата считается самой веселой в религиозном календаре.
Праздник наступает вскоре после еврейского нового года. По традиции Тору прочитывают в синагогах полностью в течение года, а в Симхат Тора ее начинают читать сначала, закончив годичный цикл. В этот день иудеи устраивают Акафот - торжественное шествие по синагоге со свитками Торы, которое сопровождается песнями и танцами.
Симхат Тора совпадает по времени с Шмини Ацерет - "восьмым днем", или "днем веселья". Это восьмой день после начала осеннего "праздника шалашей" Суккота, установленного в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.
Симхат Тора совпадает по времени с Шмини Ацерет - "восьмым днем", или "днем веселья". Это восьмой день после начала осеннего "праздника шалашей" Суккота, установленного в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.
Главный раввин России Берл Лазар в своем поздравлении отметил, что Симхат Тора - это не просто самый веселый день в году, но и самый известный праздник для евреев в России.
"Даже в самые тяжелые годы, когда еврейство подвергалось здесь гонениям, люди в этот день приходили в синагогу, веселились вместе и танцевали со свитками Торы", - говорится в поздравлении главного раввина России, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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Лазар отметил, что община сейчас переживает сложное время из-за эпидемии коронавируса.
"Мы можем впускать в синагогу только тех, кто точно не болен и не является носителем вируса, при "акафот" (торжественном шествии со свитками – ред.) и в танцах придется соблюдать социальное дистанцирование", - подчеркнул раввин.
По слова Лазара, ограничения тоже могут стать источником радости, так как, соблюдая их, верующие доказывают себе и окружающим, что живут по Торе и выполняют заповеди, которые требуют заботиться о собственном здоровье и о здоровье окружающих.
"А раз мы едины в стремлении жить по Торе – ничто на свете не может нам повредить, Бог решит все наши проблемы и благословит всех нас на жизнь, полную радости", - резюмировал Лазар.
В свою очередь президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода пожелал иудеям душевного благополучия, которого достичь значительно труднее, чем материального, в праздник Симхат Тора.
"Традиция подчеркивает, насколько важно быть вместе, не забывать друг о друге. Именно об этом мы читаем в отрывке Торы на праздник, до того как прозвучат благословения Всевышнего - мы повторяем законы о помощи ближнему... Всевышний благословляет нас не только материальным благополучием, но и душевным, чего зачастую гораздо труднее достичь. Желаю всем провести Шмини Ацерет и Симхат Тора в радости! Пусть Всевышний благословит наступающий год и у каждого в жизни произойдут долгожданные счастливые события! Крепкого здоровья, сил и возможностей для добрых дел!" - говорится в его поздравлении общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.
"Традиция подчеркивает, насколько важно быть вместе, не забывать друг о друге. Именно об этом мы читаем в отрывке Торы на праздник, до того как прозвучат благословения Всевышнего - мы повторяем законы о помощи ближнему... Всевышний благословляет нас не только материальным благополучием, но и душевным, чего зачастую гораздо труднее достичь. Желаю всем провести Шмини Ацерет и Симхат Тора в радости! Пусть Всевышний благословит наступающий год и у каждого в жизни произойдут долгожданные счастливые события! Крепкого здоровья, сил и возможностей для добрых дел!" - говорится в его поздравлении общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.
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