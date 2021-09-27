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Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц - РИА Новости, 27.09.2021
Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
Народ Германии хочет, чтобы блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза ушел в оппозицию, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:19
2021-09-27T13:19
в мире
германия
христианско-социальный союз
хдс/хсс
welt
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Народ Германии хочет, чтобы блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза ушел в оппозицию, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц, чью пресс-конференцию транслировал Welt."Я думаю, что народ Германии хочет, чтобы... блок ушел в оппозицию", - заявил Шольц, подчеркнув, что на это указывают итоги выборов.В понедельник утром ЦИК ФРГ опубликовал данные, согласно которым Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
https://ria.ru/20210927/politika-1751985990.html
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в мире, германия, христианско-социальный союз, хдс/хсс, welt, олаф шольц
13:19 27.09.2021
 
Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц

Кандидат в канцлеры Шольц: народ Германии хочет, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выступает в штаб-квартире партии в Берлине после выборов в Бундестаг
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выступает в штаб-квартире партии в Берлине после выборов в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Народ Германии хочет, чтобы блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза ушел в оппозицию, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц, чью пресс-конференцию транслировал Welt.
"Я думаю, что народ Германии хочет, чтобы... блок ушел в оппозицию", - заявил Шольц, подчеркнув, что на это указывают итоги выборов.
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
13:10
Шольц назвал первую задачу для политики Германии
В понедельник утром ЦИК ФРГ опубликовал данные, согласно которым Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
13:11
У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
 
В миреГерманияХристианско-социальный союзХДС/ХССWeltОлаф Шольц
 
 
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