https://ria.ru/20210927/sholts-1751989301.html

Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц

Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц - РИА Новости, 27.09.2021

Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц

Народ Германии хочет, чтобы блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза ушел в оппозицию, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:19

2021-09-27T13:19

2021-09-27T13:19

в мире

германия

христианско-социальный союз

хдс/хсс

welt

олаф шольц

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Народ Германии хочет, чтобы блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза ушел в оппозицию, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц, чью пресс-конференцию транслировал Welt."Я думаю, что народ Германии хочет, чтобы... блок ушел в оппозицию", - заявил Шольц, подчеркнув, что на это указывают итоги выборов.В понедельник утром ЦИК ФРГ опубликовал данные, согласно которым Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210927/politika-1751985990.html

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751986306.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, христианско-социальный союз, хдс/хсс, welt, олаф шольц