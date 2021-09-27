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Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"
Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.09.2021
Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"
Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о "Северном потоке — 2" на пресс-конференции в Берлине, заявил, что все стороны... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:03
2021-09-27T13:27
германия
северный поток — 2
олаф шольц
украина
евросоюз
газпром
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БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о "Северном потоке — 2" на пресс-конференции в Берлине, заявил, что все стороны должны взять на себя гарантии, связанные с его эксплуатацией.Он добавил, что Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны и "на них можно было положиться".Газопровод от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил об окончании его строительства.Москва отмечала, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия — до 2024 года. "Газпром" не исключает его продления, если это будет экономически целесообразно для госкорпорации.Берлин и Вашингтон также в этом году подписали заявление, в котором немецкая сторона обязалась "использовать все имеющиеся рычаги для содействию" сохранения Киева в статусе транзитера.
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германия, северный поток — 2, олаф шольц, украина, евросоюз, газпром
13:03 27.09.2021 (обновлено: 13:27 27.09.2021)
 
Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры Шольц: все должны взять на себя гарантии по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о "Северном потоке — 2" на пресс-конференции в Берлине, заявил, что все стороны должны взять на себя гарантии, связанные с его эксплуатацией.

"К ним относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России", — отметил политик.

Он добавил, что Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны и "на них можно было положиться".
Газопровод от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил об окончании его строительства.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Москва отмечала, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия — до 2024 года. "Газпром" не исключает его продления, если это будет экономически целесообразно для госкорпорации.
Берлин и Вашингтон также в этом году подписали заявление, в котором немецкая сторона обязалась "использовать все имеющиеся рычаги для содействию" сохранения Киева в статусе транзитера.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ГерманияСеверный поток — 2Олаф ШольцУкраинаЕвросоюзГазпром
 
 
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