https://ria.ru/20210927/sholts-1751984005.html

Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"

Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.09.2021

Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о "Северном потоке — 2" на пресс-конференции в Берлине, заявил, что все стороны... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:03

2021-09-27T13:03

2021-09-27T13:27

германия

северный поток — 2

олаф шольц

украина

евросоюз

газпром

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БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о "Северном потоке — 2" на пресс-конференции в Берлине, заявил, что все стороны должны взять на себя гарантии, связанные с его эксплуатацией.Он добавил, что Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны и "на них можно было положиться".Газопровод от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил об окончании его строительства.Москва отмечала, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия — до 2024 года. "Газпром" не исключает его продления, если это будет экономически целесообразно для госкорпорации.Берлин и Вашингтон также в этом году подписали заявление, в котором немецкая сторона обязалась "использовать все имеющиеся рычаги для содействию" сохранения Киева в статусе транзитера.

https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html

германия

украина

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германия, северный поток — 2, олаф шольц, украина, евросоюз, газпром