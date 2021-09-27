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Проект "Урок цифры" охватит более тысячи школ МО
Проект "Урок цифры" охватит более тысячи школ МО - РИА Новости, 27.09.2021
Проект "Урок цифры" охватит более тысячи школ МО
Онлайн-уроки цифровой грамотности проведут для школьников Московской области в рамках проекта "Урок цифры". Темой уроков на этот раз станет искусственный... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:46
2021-09-27T18:46
2021-09-27T18:46
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Онлайн-уроки цифровой грамотности проведут для школьников Московской области в рамках проекта "Урок цифры". Темой уроков на этот раз станет искусственный интеллект, сообщил телеканал "360".Онлайн-занятия будут проходить с 27 сентября по 10 октября. Их смогут посетить свыше 450 тысяч учащихся из более чем тысячи школ региона. Все занятия адаптированы под школьников разного возраста – с 1-го по 11-й класс. Материалы составлены так, чтобы они были интересны детям разного возраста.Проект "Урок цифры" – это цикл занятий с практикой навыков программирования. Подробнее об этом проекте можно узнать на сайте урокцифры.рф.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)