https://ria.ru/20210927/shkolniki-1752065402.html

Проект "Урок цифры" охватит более тысячи школ МО

Проект "Урок цифры" охватит более тысячи школ МО - РИА Новости, 27.09.2021

Проект "Урок цифры" охватит более тысячи школ МО

Онлайн-уроки цифровой грамотности проведут для школьников Московской области в рамках проекта "Урок цифры". Темой уроков на этот раз станет искусственный... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:46

2021-09-27T18:46

2021-09-27T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Онлайн-уроки цифровой грамотности проведут для школьников Московской области в рамках проекта "Урок цифры". Темой уроков на этот раз станет искусственный интеллект, сообщил телеканал "360".Онлайн-занятия будут проходить с 27 сентября по 10 октября. Их смогут посетить свыше 450 тысяч учащихся из более чем тысячи школ региона. Все занятия адаптированы под школьников разного возраста – с 1-го по 11-й класс. Материалы составлены так, чтобы они были интересны детям разного возраста.Проект "Урок цифры" – это цикл занятий с практикой навыков программирования. Подробнее об этом проекте можно узнать на сайте урокцифры.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)