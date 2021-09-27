https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752031598.html
Источник: Евросоюз согласует продление санкций против России за химоружие
Источник: Евросоюз согласует продление санкций против России за химоружие - РИА Новости, 27.09.2021
Источник: Евросоюз согласует продление санкций против России за химоружие
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду, 29 сентября, согласуют продление на один год персональных... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:24
2021-09-27T16:24
2021-09-27T16:42
санкции
в мире
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду, 29 сентября, согласуют продление на один год персональных санкций за распространение и применение химического оружия, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Европейский союз последний раз 12 октября прошлого года продлил действие этих санкций на год - до 16 октября 2021 года."Комитет должен утвердить этот пункт 29 сентября", - сообщил собеседник агентства.В повестке предстоящего заседания постпредов Евросоюза пункт о продлении санкций за применение химоружия значится в числе не требующих обсуждения, а значит будет согласован автоматически, после чего продление должны еще технически утвердить страны-члены Евросоюза.По словам источника в ЕС, "пока нет точной информации, будет ли это утверждение оформлено на очном заседании (Совета ЕС - ред.) или по письменной процедуре".Продление санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 16 октября.Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.В санкционный список за химоружие в настоящее время включены пятнадцать физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальный) и две организации (сирийская и российская).Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.
https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752030995.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/sanktsii-1751573863.html
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санкции, в мире, сирия, евросоюз, совет ес, россия
16:24 27.09.2021 (обновлено: 16:42 27.09.2021)
Источник: Евросоюз согласует продление санкций против России за химоружие
Источник: постпреды ЕС 29 сентября согласуют продление санкций против России за химоружие
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду, 29 сентября, согласуют продление на один год персональных санкций за распространение и применение химического оружия, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Европейский союз последний раз 12 октября прошлого года продлил действие этих санкций на год - до 16 октября 2021 года.
"Комитет должен утвердить этот пункт 29 сентября", - сообщил собеседник агентства.
В повестке предстоящего заседания постпредов Евросоюза
пункт о продлении санкций за применение химоружия значится в числе не требующих обсуждения, а значит будет согласован автоматически, после чего продление должны еще технически утвердить страны-члены Евросоюза.
По словам источника в ЕС, "пока нет точной информации, будет ли это утверждение оформлено на очном заседании (Совета ЕС
- ред.) или по письменной процедуре".
Продление санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 16 октября.
Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.
В санкционный список за химоружие в настоящее время включены пятнадцать физлиц (пятеро связаны с властями Сирии
, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей
в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальный) и две организации (сирийская и российская).
Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России
, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.