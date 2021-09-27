https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752030995.html

Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты

Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты - РИА Новости, 27.09.2021

Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты

Россия в случае появления баз НАТО на Украине сможет принять целый ряд контрмер, в том числе ввести экономические санкции против Киева и стран альянса,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:22

2021-09-27T16:22

2021-09-27T16:22

в мире

киев

белоруссия

нато

верховная рада украины

александр лукашенко

игорь коротченко

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия в случае появления баз НАТО на Украине сможет принять целый ряд контрмер, в том числе ввести экономические санкции против Киева и стран альянса, нарастить группировку войск на границе, а также разместить новые вооружения на территории Белоруссии, заявили РИА Новости эксперты.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине."Действительно, появление баз НАТО на Украине вполне возможно. Если это и правда произойдёт, то со стороны России открытие таких баз будет сопровождаться дипломатическими мерами, введением экономических санкций против стран, которые будут развёртывать там базы, и в отношении самого Киева, а также наращиванием группировки войск на российско-украинской границе", - считает доктор военных наук Константин Сивков.Ползучая экспансияПо мнению известного военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, подготовка к строительству военной инфраструктуры НАТО на Украине уже идет. Москва и Минск будут отслеживать динамику этого процесса и, если ситуация потребует, могут договориться о размещении новых ударных комплексов на белорусской территории, полагает собеседник."Де-факто подготовка к появлению баз НАТО на Украине уже началась – идёт ползучая экспансия альянса и США, как его ведущего участника, на украинскую территорию - пока что в виде пунктов материально-технического обеспечения для размещенных там инструкторов. В любом случае мы будем осуществлять совместное стратегическое планирование с белорусскими партнёрами операций по нейтрализации возможных вызовов и угроз, включая размещение компонентов российских ударных систем на территории Белоруссии", - сказал Коротченко.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210927/nato-1751983899.html

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, белоруссия, нато, верховная рада украины, александр лукашенко, игорь коротченко, выборы в государственную думу, константин сивков, россия