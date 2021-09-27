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Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты
Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты - РИА Новости, 27.09.2021
Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты
Россия в случае появления баз НАТО на Украине сможет принять целый ряд контрмер, в том числе ввести экономические санкции против Киева и стран альянса,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:22
2021-09-27T16:22
в мире
киев
белоруссия
нато
верховная рада украины
александр лукашенко
игорь коротченко
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия в случае появления баз НАТО на Украине сможет принять целый ряд контрмер, в том числе ввести экономические санкции против Киева и стран альянса, нарастить группировку войск на границе, а также разместить новые вооружения на территории Белоруссии, заявили РИА Новости эксперты.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине."Действительно, появление баз НАТО на Украине вполне возможно. Если это и правда произойдёт, то со стороны России открытие таких баз будет сопровождаться дипломатическими мерами, введением экономических санкций против стран, которые будут развёртывать там базы, и в отношении самого Киева, а также наращиванием группировки войск на российско-украинской границе", - считает доктор военных наук Константин Сивков.Ползучая экспансияПо мнению известного военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, подготовка к строительству военной инфраструктуры НАТО на Украине уже идет. Москва и Минск будут отслеживать динамику этого процесса и, если ситуация потребует, могут договориться о размещении новых ударных комплексов на белорусской территории, полагает собеседник."Де-факто подготовка к появлению баз НАТО на Украине уже началась – идёт ползучая экспансия альянса и США, как его ведущего участника, на украинскую территорию - пока что в виде пунктов материально-технического обеспечения для размещенных там инструкторов. В любом случае мы будем осуществлять совместное стратегическое планирование с белорусскими партнёрами операций по нейтрализации возможных вызовов и угроз, включая размещение компонентов российских ударных систем на территории Белоруссии", - сказал Коротченко.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20210927/nato-1751983899.html
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html
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в мире, киев, белоруссия, нато, верховная рада украины, александр лукашенко, игорь коротченко, выборы в государственную думу, константин сивков, россия
16:22 27.09.2021
 
Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты

Эксперты: Россия может ввести санкции против стран НАТО за размещение баз на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия в случае появления баз НАТО на Украине сможет принять целый ряд контрмер, в том числе ввести экономические санкции против Киева и стран альянса, нарастить группировку войск на границе, а также разместить новые вооружения на территории Белоруссии, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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"Действительно, появление баз НАТО на Украине вполне возможно. Если это и правда произойдёт, то со стороны России открытие таких баз будет сопровождаться дипломатическими мерами, введением экономических санкций против стран, которые будут развёртывать там базы, и в отношении самого Киева, а также наращиванием группировки войск на российско-украинской границе", - считает доктор военных наук Константин Сивков.

Ползучая экспансия

По мнению известного военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, подготовка к строительству военной инфраструктуры НАТО на Украине уже идет. Москва и Минск будут отслеживать динамику этого процесса и, если ситуация потребует, могут договориться о размещении новых ударных комплексов на белорусской территории, полагает собеседник.
"Де-факто подготовка к появлению баз НАТО на Украине уже началась – идёт ползучая экспансия альянса и США, как его ведущего участника, на украинскую территорию - пока что в виде пунктов материально-технического обеспечения для размещенных там инструкторов. В любом случае мы будем осуществлять совместное стратегическое планирование с белорусскими партнёрами операций по нейтрализации возможных вызовов и угроз, включая размещение компонентов российских ударных систем на территории Белоруссии", - сказал Коротченко.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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