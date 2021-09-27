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https://ria.ru/20210927/sakhalin-1751954892.html
Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя
Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя - РИА Новости, 27.09.2021
Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя
Состояние двух подростков, поступивших в сахалинскую областную детскую больницу в состоянии комы, предположительно, из-за отравления, стабилизировано, они... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:57
2021-09-27T10:57
происшествия
сахалинская область
сахалин
здоровье - общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен - РИА Новости. Состояние двух подростков, поступивших в сахалинскую областную детскую больницу в состоянии комы, предположительно, из-за отравления, стабилизировано, они пришли в сознание, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Состояние обоих подростков, доставленных на прошлой неделе в бессознательном состоянии в детскую областную больницу, стабилизировано", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что двое подростков поступили 23 сентября в областную детскую больницу в бессознательном состоянии. Предварительный диагноз медиков - отравление. Жизненно важные органы не пострадали. Прокуратура проводит проверку. Что стало причиной отравления молодых людей, устанавливают лабораторным методом.По данным минздрава, 25 сентября один из мальчиков пришел в сознание и был переведен в педиатрическое отделение.В понедельник второй ребенок также пришел в себя, самостоятельно дышит. В течение этой недели оба подростка будут выписаны из больницы, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749892058.html
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происшествия, сахалинская область, сахалин, здоровье - общество
10:57 27.09.2021
 
Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя

Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя, их скоро выпишут

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен - РИА Новости. Состояние двух подростков, поступивших в сахалинскую областную детскую больницу в состоянии комы, предположительно, из-за отравления, стабилизировано, они пришли в сознание, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Состояние обоих подростков, доставленных на прошлой неделе в бессознательном состоянии в детскую областную больницу, стабилизировано", - говорится в сообщении.
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Ранее отмечалось, что двое подростков поступили 23 сентября в областную детскую больницу в бессознательном состоянии. Предварительный диагноз медиков - отравление. Жизненно важные органы не пострадали. Прокуратура проводит проверку. Что стало причиной отравления молодых людей, устанавливают лабораторным методом.
По данным минздрава, 25 сентября один из мальчиков пришел в сознание и был переведен в педиатрическое отделение.
В понедельник второй ребенок также пришел в себя, самостоятельно дышит. В течение этой недели оба подростка будут выписаны из больницы, сообщили в пресс-службе.
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