https://ria.ru/20210927/sakhalin-1751954892.html

Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя

Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя - РИА Новости, 27.09.2021

Подростки, впавшие в кому из-за отравления на Сахалине, пришли в себя

Состояние двух подростков, поступивших в сахалинскую областную детскую больницу в состоянии комы, предположительно, из-за отравления, стабилизировано, они... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:57

2021-09-27T10:57

2021-09-27T10:57

происшествия

сахалинская область

сахалин

здоровье - общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен - РИА Новости. Состояние двух подростков, поступивших в сахалинскую областную детскую больницу в состоянии комы, предположительно, из-за отравления, стабилизировано, они пришли в сознание, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Состояние обоих подростков, доставленных на прошлой неделе в бессознательном состоянии в детскую областную больницу, стабилизировано", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что двое подростков поступили 23 сентября в областную детскую больницу в бессознательном состоянии. Предварительный диагноз медиков - отравление. Жизненно важные органы не пострадали. Прокуратура проводит проверку. Что стало причиной отравления молодых людей, устанавливают лабораторным методом.По данным минздрава, 25 сентября один из мальчиков пришел в сознание и был переведен в педиатрическое отделение.В понедельник второй ребенок также пришел в себя, самостоятельно дышит. В течение этой недели оба подростка будут выписаны из больницы, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749892058.html

https://ria.ru/20210904/shkola-1748693004.html

сахалинская область

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происшествия, сахалинская область, сахалин, здоровье - общество