https://ria.ru/20210927/rys-1752067195.html

Рысь напала на кошку в центре Кирова

Рысь напала на кошку в центре Кирова - РИА Новости, 27.09.2021

Рысь напала на кошку в центре Кирова

Рысь напала на кошку в центре Кирова, опасности для людей она не представляет, сообщили РИА Новости в управлении охраны и использования животного мира Кировской РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:56

2021-09-27T18:56

2021-09-27T19:35

происшествия

кировская область

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Рысь напала на кошку в центре Кирова, опасности для людей она не представляет, сообщили РИА Новости в управлении охраны и использования животного мира Кировской области.Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения, как рысь в ночь с 26 на 27 сентября напала на кошку в окрестностях парка Победы в Кирове. Как дикое животное оказалось посреди города, неизвестно. Жители района опасаются нападения хищника на других домашних животных и детей.Этот факт агентству подтвердили в администрации Кирова, отметив, что информация о произошедшем поступила от единой дежурно-диспетчерской службы. В свою очередь в управлении охраны и использования животного мира Кировской области (Госохотнадзоре) корреспонденту РИА Новости сообщили, что это очень редкий случай и, возможно, речь идет о прирученном животном, которое убежало от хозяев."Дикие животные у нас время от времени заходят в Киров, несколько лет назад куница заходила. Но с рысью случай достаточно редкий. Если предположить, что это действительно дикая рысь. То, что она зашла на территорию города и так далеко проникла… Не надо исключать вариант, что это животное могло находиться у кого-то на содержании (у жителя или какой-то организации) и убежало. Это более вероятно, чем то, что дикое пугливое животное, минуя все преграды, зашло так далеко в город", - сказал начальник отдела охотничьего контроля и надзора Михаил Андреев.Он отметил, что у жителей Кирова нет причин для беспокойства. "С моей точки зрения рысь не представляет никакой угрозы для человека, если оно (животное - ред.) здоровое (не больно бешенством)", - сказал специалист, отметив, что поведение рыси, напавшей на кошку в 2 часа ночи, типично для этого осторожного хищника. По его словам, днем же дикое животное будет прятаться и ни на кого не нападет."Что касается опасности для домашних животных – при людях рысь на них не нападет. Нападение на ребенка я исключаю, даже если он по ночам разгуливать будет", - добавил Андреев.Он также сказал, что животное будет стремиться уйти в дикую природу.

https://ria.ru/20210829/kaliforniya-1747750249.html

https://ria.ru/20201019/rys-1580486603.html

https://ria.ru/20210916/napadenie-1750356621.html

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Рысь напала на кошку. Запись камеры наблюдения О ночной вылазке рыси рассказали жители дома № 19 по улице Монтажников. Откуда животное появилось в этом районе, неизвестно. Обращений в полицию по данному поводу не поступало, сообщили (https://pdmnews.ru/23106/) изданию «Подъём» в ГУ МВД по области. Там отметили, что визиты диких животных в городе не редкость. 2021-09-27T18:56 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, киров, россия