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Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах
Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах - РИА Новости, 27.09.2021
Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах
Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:20
2021-09-27T01:20
в мире
германия
ангела меркель
христианско-социальный союз
франс тиммерманс
ard
олаф шольц
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с хорошими результатами на выборах в бундестаг.Согласно результатам exit poll, которые приводят немецкие телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг лидирует СДПГ, за ней расположились консерваторы из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На третьем месте "Зеленые".По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
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в мире, германия, ангела меркель, христианско-социальный союз, франс тиммерманс, ard, олаф шольц
01:20 27.09.2021
 
Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах

Замглавы Еврокомиссии Тиммерманс поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах

© REUTERS / Hannibal HanschkeСторонники Социал-демократической партии (СДПГ) во время объявления результатов первых экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия
Сторонники Социал-демократической партии (СДПГ) во время объявления результатов первых экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с хорошими результатами на выборах в бундестаг.

"Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с сильным результатом для социал-демократов. Социальная справедливость, защита климата и зеленая трансформация нашей экономики и общества идут рука об руку, и результаты выборов подчеркивают это", - написал Тиммерманс в Twitter.

Согласно результатам exit poll, которые приводят немецкие телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг лидирует СДПГ, за ней расположились консерваторы из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На третьем месте "Зеленые".
По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
00:59
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом
 
В миреГерманияАнгела МеркельХристианско-социальный союзФранс ТиммермансARDОлаф Шольц
 
 
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