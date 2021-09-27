https://ria.ru/20210927/rezultaty-1751921190.html
Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах
Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах - РИА Новости, 27.09.2021
Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах
Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:20
2021-09-27T01:20
2021-09-27T01:20
в мире
германия
ангела меркель
христианско-социальный союз
франс тиммерманс
ard
олаф шольц
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с хорошими результатами на выборах в бундестаг.Согласно результатам exit poll, которые приводят немецкие телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг лидирует СДПГ, за ней расположились консерваторы из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На третьем месте "Зеленые".По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
https://ria.ru/20210927/vybory-1751919959.html
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в мире, германия, ангела меркель, христианско-социальный союз, франс тиммерманс, ard, олаф шольц
Замглавы Еврокомиссии поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах
Замглавы Еврокомиссии Тиммерманс поздравил СДПГ с хорошими результатами на выборах