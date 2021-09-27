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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии
АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии - РИА Новости, 27.09.2021
АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:29
2021-09-27T22:29
республика мордовия
экономика
владимир путин
республика мордовия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
акра
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба главы региона.По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии вызвано существенным изменением структуры ее долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами."Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга. Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики и в значительной мере ограничивали ее кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 17 сентября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, в том числе в части снижения госдолга до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
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экономика, владимир путин, республика мордовия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), акра
22:29 27.09.2021
 
АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Мордовии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство стадиона "Мордовия Арена" в Саранске
Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба главы региона.
По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии вызвано существенным изменением структуры ее долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами.
"Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга. Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики и в значительной мере ограничивали ее кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 17 сентября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, в том числе в части снижения госдолга до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
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Республика МордовияЭкономикаВладимир ПутинРеспублика МордовияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)АКРА
 
 
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