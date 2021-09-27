https://ria.ru/20210927/reyting-1752086211.html

АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии

АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии - РИА Новости, 27.09.2021

АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T22:29

2021-09-27T22:29

2021-09-27T22:29

республика мордовия

экономика

владимир путин

республика мордовия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

акра

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба главы региона.По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии вызвано существенным изменением структуры ее долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами."Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга. Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики и в значительной мере ограничивали ее кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 17 сентября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, в том числе в части снижения госдолга до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

https://ria.ru/20210921/mordoviya-1751209942.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, республика мордовия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), акра