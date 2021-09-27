https://ria.ru/20210927/reyting-1752086211.html
АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии
АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии - РИА Новости, 27.09.2021
АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:29
2021-09-27T22:29
2021-09-27T22:29
республика мордовия
экономика
владимир путин
республика мордовия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
акра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150537/99/1505379900_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_e3b8abbe173126650fe2b23ab5b573bb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба главы региона.По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии вызвано существенным изменением структуры ее долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами."Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга. Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики и в значительной мере ограничивали ее кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 17 сентября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, в том числе в части снижения госдолга до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
https://ria.ru/20210921/mordoviya-1751209942.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150537/99/1505379900_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_d452d74971e674a91f7c30bd7925ff6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, республика мордовия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), акра
АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Мордовии