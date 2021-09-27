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Почти 10 тысяч человек проголосовали за ремонт ж/д платформ Подмосковья
Почти 10 тысяч человек проголосовали за ремонт ж/д платформ Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2021
Почти 10 тысяч человек проголосовали за ремонт ж/д платформ Подмосковья
Почти 10 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за ремонт железнодорожных платформ на 2022-2023 годы, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:17
2021-09-27T13:17
2021-09-27T13:17
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за ремонт железнодорожных платформ на 2022-2023 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Голосование проходит на портале "Добродел" и продлится до 3 октября. Оставить свой голос можно за одну из 13 платформ, отмеченных на интерактивной карте. В список вошли станции с наибольшим пассажиропотоком и откуда приходит наибольшее число обращений от пассажиров, в том числе станции: Сергиев Посад, Болшево, Подлипки Дачные, Дмитров и Мытищи."Голосование за ремонт железнодорожных станций проводится в Подмосковье впервые. Мы видим, что жители активно принимают участие в голосовании. Железнодорожный транспорт должен быть комфортным для пассажиров, и станции не исключение. Результаты голосования будут переданы нашим коллегам из РЖД для рассмотрения и включения станций в план ремонта на последующие годы", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
https://ria.ru/20210603/memorandum-1735507117.html
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