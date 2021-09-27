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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210927/remont-1751988684.html
Почти 10 тысяч человек проголосовали за ремонт ж/д платформ Подмосковья
Почти 10 тысяч человек проголосовали за ремонт ж/д платформ Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2021
Почти 10 тысяч человек проголосовали за ремонт ж/д платформ Подмосковья
Почти 10 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за ремонт железнодорожных платформ на 2022-2023 годы, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:17
2021-09-27T13:17
новости подмосковья
мытищи
московская область (подмосковье)
болшево
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за ремонт железнодорожных платформ на 2022-2023 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Голосование проходит на портале "Добродел" и продлится до 3 октября. Оставить свой голос можно за одну из 13 платформ, отмеченных на интерактивной карте. В список вошли станции с наибольшим пассажиропотоком и откуда приходит наибольшее число обращений от пассажиров, в том числе станции: Сергиев Посад, Болшево, Подлипки Дачные, Дмитров и Мытищи."Голосование за ремонт железнодорожных станций проводится в Подмосковье впервые. Мы видим, что жители активно принимают участие в голосовании. Железнодорожный транспорт должен быть комфортным для пассажиров, и станции не исключение. Результаты голосования будут переданы нашим коллегам из РЖД для рассмотрения и включения станций в план ремонта на последующие годы", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
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мытищи, московская область (подмосковье), болшево, ржд
13:17 27.09.2021
 

Почти 10 тысяч человек проголосовали за ремонт ж/д платформ Подмосковья

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПоезд на открытой после реконструкции станции Новодачная МЦД-1 "Белорусско – Савеловский"
Поезд на открытой после реконструкции станции Новодачная МЦД-1 Белорусско – Савеловский - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за ремонт железнодорожных платформ на 2022-2023 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Голосование проходит на портале "Добродел" и продлится до 3 октября. Оставить свой голос можно за одну из 13 платформ, отмеченных на интерактивной карте. В список вошли станции с наибольшим пассажиропотоком и откуда приходит наибольшее число обращений от пассажиров, в том числе станции: Сергиев Посад, Болшево, Подлипки Дачные, Дмитров и Мытищи.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"
"Голосование за ремонт железнодорожных станций проводится в Подмосковье впервые. Мы видим, что жители активно принимают участие в голосовании. Железнодорожный транспорт должен быть комфортным для пассажиров, и станции не исключение. Результаты голосования будут переданы нашим коллегам из РЖД для рассмотрения и включения станций в план ремонта на последующие годы", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
 
Новости ПодмосковьяМытищиМосковская область (Подмосковье)БолшевоРЖД
 
 
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