https://ria.ru/20210927/razvorot-1751920078.html
Эксперт рассказал о грядущем развороте на мировых биржах
Эксперт рассказал о грядущем развороте на мировых биржах - РИА Новости, 27.09.2021
Эксперт рассказал о грядущем развороте на мировых биржах
Небывалый всплеск волатильности на мировых фондовых площадках и слом устойчивого растущего тренда, наблюдавшегося с начала года, связан с несколькими факторами, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:17
2021-09-27T02:17
2021-09-27T02:17
экономика
сша
s&p 500
бкс мир инвестиций
василий карпунин
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Небывалый всплеск волатильности на мировых фондовых площадках и слом устойчивого растущего тренда, наблюдавшегося с начала года, связан с несколькими факторами, в том числе, сезонным – сентябрь традиционно является слабым месяцем для рынка США, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.К причинам нестабильности он отнес общую перекупленность, высокие мультипликаторы, риски стагфляции в развитых странах, отсутствие ясности по потолку госдолга США, ожидание ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков и риск дефолта китайского Evergrande.Российский рынок акций следовал в общем тренде, но выглядел устойчивее мировых площадок. "Это обусловлено высокой ориентацией нашего рынка на сырьевые площадки и в частности на нефтегазовый сектор, выигрывающий от стабильно высоких цен на нефть и газ", — добавил эксперт.По его мнению, сложно рассчитывать на уверенное восстановления S&P 500, как это происходило в рамках всех предыдущих коррекций текущего года. Весьма вероятно завершение локального всплеска оптимизма на рынках, однако речи о приближении масштабного обвала в США и на российском рынке не идет.
https://ria.ru/20210918/birzha-1750631153.html
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экономика, сша, s&p 500, бкс мир инвестиций, василий карпунин
Эксперт рассказал о грядущем развороте на мировых биржах
Аналитик Карпунин предупредил россиян о грядущем развороте на мировых фондовых рынках