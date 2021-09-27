https://ria.ru/20210927/rancho-1752086851.html

Ранчо "ненужных" животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей

Ранчо "ненужных" животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей - РИА Новости, 27.09.2021

Ранчо "ненужных" животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей

Жительнице Севастополя Наталии Курласовой не раз приходилось спасать животных от убоя.

2021-09-27T22:38

2021-09-27T22:38

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В начале года девушка основала ранчо, где собрала своих подопечных, чтобы обеспечить им комфортные условия. Под крылом защитницы – лошади, верблюды, еноты и козы. Наталия занимается с животными, кормит их фруктами и принимает гостей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ранчо «ненужных» животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей Жительнице Севастополя Наталии Курласовой не раз приходилось спасать животных от убоя. В начале года девушка основала ранчо, где собрала своих подопечных, чтобы обеспечить им комфортные условия. Под крылом защитницы – лошади, верблюды, еноты и козы. Наталия занимается с животными, кормит их фруктами и принимает гостей. 2021-09-27T22:38 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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