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Ранчо "ненужных" животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей
Ранчо "ненужных" животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей - РИА Новости, 27.09.2021
Ранчо "ненужных" животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей
Жительнице Севастополя Наталии Курласовой не раз приходилось спасать животных от убоя.
2021-09-27T22:38
2021-09-27T22:38
2021-09-27T22:38
видео
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В начале года девушка основала ранчо, где собрала своих подопечных, чтобы обеспечить им комфортные условия. Под крылом защитницы – лошади, верблюды, еноты и козы. Наталия занимается с животными, кормит их фруктами и принимает гостей.
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Ранчо «ненужных» животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей
Жительнице Севастополя Наталии Курласовой не раз приходилось спасать животных от убоя. В начале года девушка основала ранчо, где собрала своих подопечных, чтобы обеспечить им комфортные условия. Под крылом защитницы – лошади, верблюды, еноты и козы. Наталия занимается с животными, кормит их фруктами и принимает гостей.
2021-09-27T22:38
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РИА Новости
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видео, видео
Ранчо "ненужных" животных: волонтер спасает верблюдов и лошадей
Жительнице Севастополя Наталии Курласовой не раз приходилось спасать животных от убоя.