https://ria.ru/20210927/raketa-1752090611.html

Эксперт рассказал, что Россия противопоставит С-500 новой ракете США

Эксперт рассказал, что Россия противопоставит С-500 новой ракете США - РИА Новости, 28.09.2021

Эксперт рассказал, что Россия противопоставит С-500 новой ракете США

Соединенные Штаты смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, но Россия способна нейтрализовать эту потенциальную угрозу... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T23:50

2021-09-27T23:50

2021-09-28T00:12

вооружение

министерство обороны сша

игорь коротченко

зрс с-500

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, но Россия способна нейтрализовать эту потенциальную угрозу с помощью комплексов С-500, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее в Пентагоне заявили, что смогли разогнать в ходе испытаний свою гиперзвуковую ракету до скорости, в пять раз превышающей скорость звука. При этом проходящая госиспытания российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать максимальную скорость около девяти скоростей звука."США ведут испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования. По предварительным оценкам, они смогут провести полный цикл испытаний и начать серийное производство этих ракет на рубеже ближайших пяти лет", - считает эксперт."В этой связи России нужно увеличить ассигнования в рамках гособоронзаказа на системы ПВО, способные гарантировано перехватывать цели такого класса. То есть нужно ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет мы были способны с уверенностью нейтрализовать эту потенциальную угрозу", - подчеркнул Коротченко.В настоящее время Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В частности, в российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым ракетным блоком "Авангард".

https://ria.ru/20210926/istrebitel-1751917067.html

https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752030995.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооружение, министерство обороны сша, игорь коротченко, зрс с-500, россия