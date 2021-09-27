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В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 - РИА Новости, 27.09.2021
В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T04:19
2021-09-27T04:19
2021-09-27T04:37
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в среду в 38 километрах от Хабаровска - в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что спасатели определили местонахождение черных ящиков на месте катастрофы самолета."Сводная группировка Амурского спасательного центра и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что спасатели провели разбор конструкций самолёта, распилили деревья, помогли оперативно-следственной группе."Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжает функционировать оперативный штаб. С обратившимися родственниками работают психологи МЧС России, оказывают необходимую психологическую помощь и информационную поддержку", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/krushenie-1751782240.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/samolet-1751567754.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крушение ан-26 под хабаровском
04:19 27.09.2021 (обновлено: 04:37 27.09.2021)
В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26