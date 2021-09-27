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Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России - РИА Новости, 27.09.2021
Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что рассчитывает продолжать работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:50
2021-09-27T02:50
2021-09-27T12:22
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что рассчитывает продолжать работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями.В интервью Bloomberg TV ее спросили, покинет ли Google, чьей "дочкой" является YouTube, российский рынок, как он ушел из Китая.Гендиректор отметила, что сервис по мере возможностей всегда старается решить возникающие противоречия.Она отказалась комментировать вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей, и рассказала, что при их получении компания принимает решение, основываясь на разных факторах.
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в мире, технологии, китай, google, youtube, россия
02:50 27.09.2021 (обновлено: 12:22 27.09.2021)
Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
Гендиректор YouTube Воджицки заявила, что рассчитывает продолжить работу сервиса в России