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Путин призвал создать целостную систему стратегического планирования
Путин призвал создать целостную систему стратегического планирования - РИА Новости, 27.09.2021
Путин призвал создать целостную систему стратегического планирования
России нужна сбалансированная и целостная система стратегического планирования, все органы власти должны работать как единое целое, заявил президент России... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:51
2021-09-27T15:10
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. России нужна сбалансированная и целостная система стратегического планирования, все органы власти должны работать как единое целое, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, нам нужна сбалансированная единая целостная система стратегического планирования. Чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретные результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного благополучного будущего России", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.Решению названных задач должны послужить подготовленные Основы государственной политики в сфере стратегического планирования, добавил президент.Президент также заявил, что стратегическое планирование напрямую связано с безопасностью и развитием страны.Он отметил, что на заседании планируется обсудить пути совершенствования системы стратегического планирования."Тема крайне важная, актуальная, напрямую связанная и с национальной безопасностью, и с перспективами развития России", - отметил глава государства.Он заявил, что стратегическое планирование должно учитывать важность надежной защиты россиян от внутренних и внешних угроз, защиту суверенитета.По словам Путина, доктрина и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей."Прежде всего, это, конечно, сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан. Это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде и, конечно, это надежная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета", - сказал президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/putin-1752007012.html
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политика, владимир путин, россия
14:51 27.09.2021 (обновлено: 15:10 27.09.2021)
 
Путин призвал создать целостную систему стратегического планирования

Путин: России нужна сбалансированная система стратегического планирования

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. России нужна сбалансированная и целостная система стратегического планирования, все органы власти должны работать как единое целое, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, нам нужна сбалансированная единая целостная система стратегического планирования. Чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретные результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного благополучного будущего России", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
Решению названных задач должны послужить подготовленные Основы государственной политики в сфере стратегического планирования, добавил президент.
Президент также заявил, что стратегическое планирование напрямую связано с безопасностью и развитием страны.
Он отметил, что на заседании планируется обсудить пути совершенствования системы стратегического планирования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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"Тема крайне важная, актуальная, напрямую связанная и с национальной безопасностью, и с перспективами развития России", - отметил глава государства.
Он заявил, что стратегическое планирование должно учитывать важность надежной защиты россиян от внутренних и внешних угроз, защиту суверенитета.
По словам Путина, доктрина и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей.
"Прежде всего, это, конечно, сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан. Это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде и, конечно, это надежная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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