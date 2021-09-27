https://ria.ru/20210927/putin-1752010518.html
Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков
Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2021
Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции: все нормально. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:40
2021-09-27T14:40
2021-09-27T14:46
общество
владимир путин
дмитрий песков
политика
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751296446_0:183:3208:1988_1920x0_80_0_0_ff76759cb24d20908ce3c67a3c63e508.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции: все нормально."Нет, все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон.Глава государства ранее заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию после выявления в его окружении заболевших коронавирусом.
https://ria.ru/20210924/samoizolyatsiya-1751604363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751296446_379:0:3108:2047_1920x0_80_0_0_1f93a521fabd476393a72a8d2f8966e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дмитрий песков, политика, коронавирус covid-19
14:40 27.09.2021 (обновлено: 14:46 27.09.2021)
Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин на самоизоляции чувствует себя нормально