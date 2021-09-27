https://ria.ru/20210927/putin-1752010518.html

Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков

Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2021

Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции: все нормально. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:40

2021-09-27T14:40

2021-09-27T14:46

общество

владимир путин

дмитрий песков

политика

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции: все нормально."Нет, все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон.Глава государства ранее заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию после выявления в его окружении заболевших коронавирусом.

https://ria.ru/20210924/samoizolyatsiya-1751604363.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков, политика, коронавирус covid-19