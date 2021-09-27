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Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков
Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2021
Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции: все нормально. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:40
2021-09-27T14:46
общество
владимир путин
дмитрий песков
политика
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции: все нормально."Нет, все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон.Глава государства ранее заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию после выявления в его окружении заболевших коронавирусом.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, политика, коронавирус covid-19
14:40 27.09.2021 (обновлено: 14:46 27.09.2021)
 
Путин на самоизоляции чувствует себя нормально, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин на самоизоляции чувствует себя нормально

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции: все нормально.
"Нет, все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон.
Глава государства ранее заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию после выявления в его окружении заболевших коронавирусом.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 12:36
В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции
 
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