https://ria.ru/20210927/putin-1752007391.html
Путин призвал правительство и Думу сделать все для реализации программы ЕР
Путин призвал правительство и Думу сделать все для реализации программы ЕР - РИА Новости, 27.09.2021
Путин призвал правительство и Думу сделать все для реализации программы ЕР
Правительство РФ вместе с парламентом должны сделать все, чтобы программа "Единой России", с которой она шла на выборы, была по максимуму реализована, заявил... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:30
2021-09-27T14:30
2021-09-27T14:30
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство РФ вместе с парламентом должны сделать все, чтобы программа "Единой России", с которой она шла на выборы, была по максимуму реализована, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, теперь должны будете сделать все вместе с парламентом и со всеми ее (Госдумы - ред.) фракциями, вместе с "Единой Россией", чтобы вся эта программа была по максимуму реализована", - сказал Путин на встрече с правительством, отметив, что кабмин принимал самое активное участие в подготовке программы ЕР.По его словам, в повестке дня выполнение заложенных в программе "Единой России" положений. "Они касаются практически всех сфер жизни. Это экономика, демография, образование, здравоохранение, наука, культура. Особое внимание уделено вопросам занятости и поддержки семей с детьми, а также отстаиванию наших традиционных ценностей", - отметил президент.
https://ria.ru/20210927/putin-1751999132.html
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия
Путин призвал правительство и Думу сделать все для реализации программы ЕР
Путин: правительство и Госдума должны сделать все для предвыборной реализации программы ЕР