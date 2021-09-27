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Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании
Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании
Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство страны за большую работу во время избирательной кампании. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:54
2021-09-27T14:09
политика
владимир путин
высший арбитражный суд рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство страны за большую работу во время избирательной кампании."Хотел бы поблагодарить вас за большую работу в период избирательной кампании", - сказал Путин на встрече с правительством.Глава государства обратил внимание, что после внесения поправок в Конституцию РФ роль взаимодействия между парламентом и правительством, безусловно, возросла."Возросло влияние парламента на формирование самого правительства, но и взаимодействие важнейших институтов власти, исполнительной ветви и законодательной, оно существенно возросло. В целом хороший был контакт с парламентом седьмого созыва, нужно сохранить этот рабочий настрой", - отметил Путин.Президент также попросил правительство плотно работать со всеми фракциями в Госдуме, которые были сформированы по итогам парламентских выборов."Четыре партии подтвердили свой парламентский статус - это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. И впервые с 1999 года появится пятая фракция, сформированная партией "Новые люди". Все партии шли со своими программами, которые будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Прошу плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и к депутатским запросам", - сказал Путин в понедельник на встрече с премьером и его заместителями в режиме видеоконференции.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
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политика, владимир путин, высший арбитражный суд рф, госдума рф, россия
13:54 27.09.2021 (обновлено: 14:09 27.09.2021)
 
Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании

Путин поблагодарил правительство за большую работу во время избирательной кампании

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума "Россия спортивная держава"
Президент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума Россия спортивная держава - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство страны за большую работу во время избирательной кампании.
"Хотел бы поблагодарить вас за большую работу в период избирательной кампании", - сказал Путин на встрече с правительством.
Глава государства обратил внимание, что после внесения поправок в Конституцию РФ роль взаимодействия между парламентом и правительством, безусловно, возросла.
"Возросло влияние парламента на формирование самого правительства, но и взаимодействие важнейших институтов власти, исполнительной ветви и законодательной, оно существенно возросло. В целом хороший был контакт с парламентом седьмого созыва, нужно сохранить этот рабочий настрой", - отметил Путин.
Президент также попросил правительство плотно работать со всеми фракциями в Госдуме, которые были сформированы по итогам парламентских выборов.
"Четыре партии подтвердили свой парламентский статус - это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. И впервые с 1999 года появится пятая фракция, сформированная партией "Новые люди". Все партии шли со своими программами, которые будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Прошу плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и к депутатским запросам", - сказал Путин в понедельник на встрече с премьером и его заместителями в режиме видеоконференции.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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