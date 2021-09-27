https://ria.ru/20210927/putin-1751998152.html

Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании

Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании - РИА Новости, 27.09.2021

Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство страны за большую работу во время избирательной кампании. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:54

2021-09-27T13:54

2021-09-27T14:09

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство страны за большую работу во время избирательной кампании."Хотел бы поблагодарить вас за большую работу в период избирательной кампании", - сказал Путин на встрече с правительством.Глава государства обратил внимание, что после внесения поправок в Конституцию РФ роль взаимодействия между парламентом и правительством, безусловно, возросла."Возросло влияние парламента на формирование самого правительства, но и взаимодействие важнейших институтов власти, исполнительной ветви и законодательной, оно существенно возросло. В целом хороший был контакт с парламентом седьмого созыва, нужно сохранить этот рабочий настрой", - отметил Путин.Президент также попросил правительство плотно работать со всеми фракциями в Госдуме, которые были сформированы по итогам парламентских выборов."Четыре партии подтвердили свой парламентский статус - это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. И впервые с 1999 года появится пятая фракция, сформированная партией "Новые люди". Все партии шли со своими программами, которые будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Прошу плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и к депутатским запросам", - сказал Путин в понедельник на встрече с премьером и его заместителями в режиме видеоконференции.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".

https://ria.ru/20210927/putin-1751999132.html

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политика, владимир путин, высший арбитражный суд рф, госдума рф, россия