https://ria.ru/20210927/putin-1751993029.html

Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу

Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу - РИА Новости, 27.09.2021

Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:33

2021-09-27T13:33

2021-09-27T14:40

общество

благовещенск

владивосток

москва

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель.Ранее были продемонстрированы кадры того, как Путин отдохнул несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу."Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании.На замечание журналистов о том, что подобный отдых в горах - большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что "многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты".Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента "очень простые каждый раз, никаких там изысков нет".

благовещенск

владивосток

москва

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общество, благовещенск, владивосток, москва, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, новости - туризм