13:33 27.09.2021 (обновлено: 14:40 27.09.2021)
Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
Пресс-секретарь Песков: кадры отдыха Путина в тайге опубликовали спустя две недели
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель.
Ранее были продемонстрированы кадры того, как Путин отдохнул несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
"Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании.
На замечание журналистов о том, что подобный отдых в горах - большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что "многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты".
Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента "очень простые каждый раз, никаких там изысков нет".
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге