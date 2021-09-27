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Туризм
https://ria.ru/20210927/putin-1751993029.html
Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу - РИА Новости, 27.09.2021
Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:33
2021-09-27T14:40
общество
благовещенск
владивосток
москва
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель.Ранее были продемонстрированы кадры того, как Путин отдохнул несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу."Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании.На замечание журналистов о том, что подобный отдых в горах - большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что "многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты".Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента "очень простые каждый раз, никаких там изысков нет".
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общество, благовещенск, владивосток, москва, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, новости - туризм
13:33 27.09.2021 (обновлено: 14:40 27.09.2021)
 
Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу

Пресс-секретарь Песков: кадры отдыха Путина в тайге опубликовали спустя две недели

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель.
Ранее были продемонстрированы кадры того, как Путин отдохнул несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
"Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании.
На замечание журналистов о том, что подобный отдых в горах - большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что "многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты".
Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента "очень простые каждый раз, никаких там изысков нет".
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
 
ТуризмОбществоБлаговещенскВладивостокМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевНовости - Туризм
 
 
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