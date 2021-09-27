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Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина - РИА Новости, 27.09.2021
Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
Таежный экстремальный отдых президента Владимира Путина в Туве не похож на легкую прогулку, рассказал РИА Новости бывший глава республики Шолбан Кара-оол,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:29
2021-09-27T16:06
общество
владимир путин
шолбан кара-оол
дальний восток
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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Таежный экстремальный отдых президента Владимира Путина в Туве не похож на легкую прогулку, рассказал РИА Новости бывший глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с российским лидером в походе.Путин в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток провел несколько дней в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео показал телеканал "Россия 24"."По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы — это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней", — сказал Кара-оол.Он отметил, что это требует от человека силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания.По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время перестал быть здесь просто гостем.
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общество, владимир путин, шолбан кара-оол, дальний восток
13:29 27.09.2021 (обновлено: 16:06 27.09.2021)
 
Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол: таежный отдых Путина — испытание духа

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Таежный экстремальный отдых президента Владимира Путина в Туве не похож на легкую прогулку, рассказал РИА Новости бывший глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с российским лидером в походе.
Путин в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток провел несколько дней в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео показал телеканал "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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"По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы — это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней", — сказал Кара-оол.
Он отметил, что это требует от человека силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания.

"Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича — это совсем не променад по "Сокольникам". Но, видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик", — добавил бывший чиновник.

По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время перестал быть здесь просто гостем.
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ОбществоВладимир ПутинШолбан Кара-оолДальний Восток
 
 
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