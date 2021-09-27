https://ria.ru/20210927/putin-1751991754.html

Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина

Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина - РИА Новости, 27.09.2021

Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина

Таежный экстремальный отдых президента Владимира Путина в Туве не похож на легкую прогулку, рассказал РИА Новости бывший глава республики Шолбан Кара-оол,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:29

2021-09-27T13:29

2021-09-27T16:06

общество

владимир путин

шолбан кара-оол

дальний восток

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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Таежный экстремальный отдых президента Владимира Путина в Туве не похож на легкую прогулку, рассказал РИА Новости бывший глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с российским лидером в походе.Путин в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток провел несколько дней в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео показал телеканал "Россия 24"."По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы — это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней", — сказал Кара-оол.Он отметил, что это требует от человека силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания.По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время перестал быть здесь просто гостем.

https://ria.ru/20210926/putin-1751912202.html

https://ria.ru/20210926/putin-1751855456.html

дальний восток

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общество, владимир путин, шолбан кара-оол, дальний восток