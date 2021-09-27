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Путин поздравил президента Туркменистана с тридцатилетием независимости
Путин поздравил президента Туркменистана с тридцатилетием независимости - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поздравил президента Туркменистана с тридцатилетием независимости
Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:10
2021-09-27T10:10
2021-09-27T10:20
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего комплекса двусторонних связей стран, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что Путин направил поздравительную телеграмму Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана."Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", – отметил президент РФ.Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур."Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210629/putin-1739011300.html
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в мире, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, снг, россия
10:10 27.09.2021 (обновлено: 10:20 27.09.2021)
Путин поздравил президента Туркменистана с тридцатилетием независимости
Путин уверен в наращивании двусторонних связей в Туркменистаном