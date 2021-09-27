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Ядерная программа ИРИ достигла критической точки, заявил премьер Израиля
Ядерная программа ИРИ достигла критической точки, заявил премьер Израиля - РИА Новости, 27.09.2021
Ядерная программа ИРИ достигла критической точки, заявил премьер Израиля
Ядерная программа Ирана достигла критической черты и терпение Израиля тоже, Израиль намерен сорвать планы исламской республики по созданию ядерного оружия,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:00
2021-09-27T18:01
в мире
израиль
иран
оон
тегеран (город)
магатэ
генеральная ассамблея оон
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Ядерная программа Ирана достигла критической черты и терпение Израиля тоже, Израиль намерен сорвать планы исламской республики по созданию ядерного оружия, заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, трансляцию выступления вела канцелярия премьера."Иран нарушает соглашения о гарантиях МАГАТЭ, и это ему сходит с рук. Они саботируют расследования инспекторов (МАГАТЭ), и им это тоже сходит с рук. Они обогащают уран до уровня 60%, что на шаг меньше, чем нужно для оружейного сырья, и им это тоже сходит с рук", - сказал Беннет.По словам премьер-министра Израиля, есть свидетельства, доказывающие намерение Ирана разместить ядерное оружие в Торкозабаде, Тегеране и Мариване."Мы не позволим Ирану обзавестись ядерным оружием. Иран намного слабее и уязвимее, чем кажется. Его экономика в упадке, его режим прогнивший и оторванный от молодого поколения, коррумпированное правительство не в состоянии даже обеспечить водой большую часть страны. Чем они слабее, тем более агрессивны. Если мы приложим к этому смекалку, если мы серьезно настроены остановить это, если использовать всю свою находчивость, мы можем победить. И это то, что мы собираемся делать", - добавил Беннет.Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.
https://ria.ru/20210924/peregovory-1751657454.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, оон, тегеран (город), магатэ, генеральная ассамблея оон, нафтали беннет
18:00 27.09.2021 (обновлено: 18:01 27.09.2021)
 
Ядерная программа ИРИ достигла критической точки, заявил премьер Израиля

Премьер Израиля Беннет: Тель-Авив намерен сорвать планы Ирана по созданию ядерного оружия

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Ядерная программа Ирана достигла критической черты и терпение Израиля тоже, Израиль намерен сорвать планы исламской республики по созданию ядерного оружия, заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, трансляцию выступления вела канцелярия премьера.
"Иран нарушает соглашения о гарантиях МАГАТЭ, и это ему сходит с рук. Они саботируют расследования инспекторов (МАГАТЭ), и им это тоже сходит с рук. Они обогащают уран до уровня 60%, что на шаг меньше, чем нужно для оружейного сырья, и им это тоже сходит с рук", - сказал Беннет.
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По словам премьер-министра Израиля, есть свидетельства, доказывающие намерение Ирана разместить ядерное оружие в Торкозабаде, Тегеране и Мариване.
"Мы не позволим Ирану обзавестись ядерным оружием. Иран намного слабее и уязвимее, чем кажется. Его экономика в упадке, его режим прогнивший и оторванный от молодого поколения, коррумпированное правительство не в состоянии даже обеспечить водой большую часть страны. Чем они слабее, тем более агрессивны. Если мы приложим к этому смекалку, если мы серьезно настроены остановить это, если использовать всю свою находчивость, мы можем победить. И это то, что мы собираемся делать", - добавил Беннет.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.
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В миреИзраильИранООНТегеран (город)МАГАТЭГенеральная Ассамблея ООННафтали Беннет
 
 
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