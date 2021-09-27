https://ria.ru/20210927/programma-1752055567.html

Ядерная программа ИРИ достигла критической точки, заявил премьер Израиля

Ядерная программа ИРИ достигла критической точки, заявил премьер Израиля - РИА Новости, 27.09.2021

Ядерная программа ИРИ достигла критической точки, заявил премьер Израиля

Ядерная программа Ирана достигла критической черты и терпение Израиля тоже, Израиль намерен сорвать планы исламской республики по созданию ядерного оружия,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:00

2021-09-27T18:00

2021-09-27T18:01

в мире

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магатэ

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нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Ядерная программа Ирана достигла критической черты и терпение Израиля тоже, Израиль намерен сорвать планы исламской республики по созданию ядерного оружия, заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, трансляцию выступления вела канцелярия премьера."Иран нарушает соглашения о гарантиях МАГАТЭ, и это ему сходит с рук. Они саботируют расследования инспекторов (МАГАТЭ), и им это тоже сходит с рук. Они обогащают уран до уровня 60%, что на шаг меньше, чем нужно для оружейного сырья, и им это тоже сходит с рук", - сказал Беннет.По словам премьер-министра Израиля, есть свидетельства, доказывающие намерение Ирана разместить ядерное оружие в Торкозабаде, Тегеране и Мариване."Мы не позволим Ирану обзавестись ядерным оружием. Иран намного слабее и уязвимее, чем кажется. Его экономика в упадке, его режим прогнивший и оторванный от молодого поколения, коррумпированное правительство не в состоянии даже обеспечить водой большую часть страны. Чем они слабее, тем более агрессивны. Если мы приложим к этому смекалку, если мы серьезно настроены остановить это, если использовать всю свою находчивость, мы можем победить. И это то, что мы собираемся делать", - добавил Беннет.Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.

https://ria.ru/20210924/peregovory-1751657454.html

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

израиль

иран

тегеран (город)

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в мире, израиль, иран, оон, тегеран (город), магатэ, генеральная ассамблея оон, нафтали беннет