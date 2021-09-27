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В Лондоне образовались очереди на автозаправки из-за нехватки топлива

В Лондоне образовались очереди на автозаправки из-за нехватки топлива - РИА Новости, 27.09.2021

В Лондоне образовались очереди на автозаправки из-за нехватки топлива

Автомобилисты стоят в огромной очереди на автозаправку на востоке Лондона, несмотря на то, что там нет топлива, а в центральной части британской столицы въезд... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:50

2021-09-27T15:50

2021-09-27T15:50

в мире

топливо

shell

лондон

великобритания

авто

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ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Автомобилисты стоят в огромной очереди на автозаправку на востоке Лондона, несмотря на то, что там нет топлива, а в центральной части британской столицы въезд на некоторых АЗС и вовсе закрыт из-за отсутствия топлива, передает корреспондент РИА Новости.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет.Водитель Ахмед, который стоял в начале очереди на АЗС, рассказал РИА Новости, что если он не заправится сегодня, то не сможет завтра отвезти детей в школу и доехать до работы."Это сумасшествие, но лучше я буду тут ждать, чем ездить по Лондону в поисках другой заправки и израсходую топливо, которое у меня ещё есть в баке", - сказал он в беседе с РИА Новости.Как и Ахмед, другие автомобилисты выстроились в длинную очередь, растянувшуюся на несколько кварталов. Сотрудники АЗС, которые предпочли оставаться неназванными, рассказали РИА Новости, что они не ожидают топлива в скором времени.На автозаправочной станции Shell на улице Олд Бромтон в районе Южный Кенсингтон въезд для машин закрыт, на всех заправочных установках надписи "извините, не обслуживается". В продуктовом киоске Shell при АЗС сотрудник подтвердил, что топлива нет."Когда будет, понятия не имею", - сказал он в беседе с РИА Новости.Подъехавшие к АЗС несколько автомобилей были вынуждены развернуться. Ещё один мужчина подошёл к станции, чтобы сфотографировать пустые бензоколонки."Вы знаете, почему нет топлива? Это все из-за Brexit", - сказал он, обращаясь к корреспонденту РИА Новости.Примерно в километре от АЗС Shell, бензоколонки на автозаправке компании ESSO полностью оцеплены металлическими ограждения, на них надписи "извините, дизельного топлива нет".Тем временем власти Британии уверяют, что проблем с запасами самого топлива в стране не наблюдается, и призывают жителей не впадать в панику.В субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье приняло решение временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.

https://ria.ru/20210927/mery-1751921314.html

https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html

https://ria.ru/20210926/migranty-1751835288.html

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в мире, топливо, shell, лондон, великобритания, авто