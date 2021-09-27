20:51 27.09.2021 (обновлено: 20:56 27.09.2021)
Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска
Глава МИД Сирии Микдад призвал на ГА ООН Турцию и США вывести войска из страны
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в САР войска и предостерег сепаратистов на севере страны от обращения за помощью к внешним силам.
Выступая на Генассамблее ООН, Микдад обвинил Турцию в том, что она продолжает поддержку террористов в провинции Идлиб, нарушая тем самым взятые на себя обязательства в соответствии с соглашениями по итогам переговоров в Нур-Султане и Сочи. Поддержка оказывается и боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, что превратило Идлиб в "сборище иностранных террористов", отметил министр.
Также Микдад обвинил Анкару в военных преступлениях против сирийцев, в ограничении доступа к питьевой воде, политике "тюркизации" населения оккупированных территорий Сирии.
"Оккупация сирийской территории турецкими и американскими военными под неубедительными предлогами и разграбление ресурсов должны закончиться немедленно и без каких-либо условий", - заявил Микдад.
"Предостерегаем сепаратистское меньшинство на северо-востоке от отвергаемых сирийцами мечтаний, так как из-за них они (сепаратисты - ред.) окажутся на поле сил, плетущих заговор против единства Сирии… ставка на внешние силы - ложная", - подчеркнул министр.
Микдад отметил вновь, что Дамаск готов принять обратно всех беженцев, покинувших свои дома из-за военных действий.
Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
* Террористическая организация, запрещена в России
26 сентября, 21:13Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака