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Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска
Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска - РИА Новости, 27.09.2021
Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в САР войска и предостерег сепаратистов на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:51
2021-09-27T20:56
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
фейсал микдад
эль-хасаке
сирийские демократические силы
нур-султан
россия
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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в САР войска и предостерег сепаратистов на севере страны от обращения за помощью к внешним силам.Выступая на Генассамблее ООН, Микдад обвинил Турцию в том, что она продолжает поддержку террористов в провинции Идлиб, нарушая тем самым взятые на себя обязательства в соответствии с соглашениями по итогам переговоров в Нур-Султане и Сочи. Поддержка оказывается и боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, что превратило Идлиб в "сборище иностранных террористов", отметил министр.Также Микдад обвинил Анкару в военных преступлениях против сирийцев, в ограничении доступа к питьевой воде, политике "тюркизации" населения оккупированных территорий Сирии."Оккупация сирийской территории турецкими и американскими военными под неубедительными предлогами и разграбление ресурсов должны закончиться немедленно и без каких-либо условий", - заявил Микдад."Предостерегаем сепаратистское меньшинство на северо-востоке от отвергаемых сирийцами мечтаний, так как из-за них они (сепаратисты - ред.) окажутся на поле сил, плетущих заговор против единства Сирии… ставка на внешние силы - ложная", - подчеркнул министр.Микдад отметил вновь, что Дамаск готов принять обратно всех беженцев, покинувших свои дома из-за военных действий.Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210927/vmeshatelstva-1752068201.html
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, фейсал микдад, эль-хасаке, сирийские демократические силы, нур-султан, россия
20:51 27.09.2021 (обновлено: 20:56 27.09.2021)
 
Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска

Глава МИД Сирии Микдад призвал на ГА ООН Турцию и США вывести войска из страны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
 Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в САР войска и предостерег сепаратистов на севере страны от обращения за помощью к внешним силам.
Выступая на Генассамблее ООН, Микдад обвинил Турцию в том, что она продолжает поддержку террористов в провинции Идлиб, нарушая тем самым взятые на себя обязательства в соответствии с соглашениями по итогам переговоров в Нур-Султане и Сочи. Поддержка оказывается и боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, что превратило Идлиб в "сборище иностранных террористов", отметил министр.
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Также Микдад обвинил Анкару в военных преступлениях против сирийцев, в ограничении доступа к питьевой воде, политике "тюркизации" населения оккупированных территорий Сирии.
"Оккупация сирийской территории турецкими и американскими военными под неубедительными предлогами и разграбление ресурсов должны закончиться немедленно и без каких-либо условий", - заявил Микдад.
"Предостерегаем сепаратистское меньшинство на северо-востоке от отвергаемых сирийцами мечтаний, так как из-за них они (сепаратисты - ред.) окажутся на поле сил, плетущих заговор против единства Сирии… ставка на внешние силы - ложная", - подчеркнул министр.
Микдад отметил вновь, что Дамаск готов принять обратно всех беженцев, покинувших свои дома из-за военных действий.
Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреООНГенеральная Ассамблея ООНФейсал МикдадЭль-ХасакеСирийские демократические силыНур-СултанРоссия
 
 
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