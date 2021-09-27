https://ria.ru/20210927/prizyv-1752078081.html

Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска

Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска - РИА Новости, 27.09.2021

Глава МИД Сирии призвал Турцию и США вывести войска

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в САР войска и предостерег сепаратистов на... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T20:51

2021-09-27T20:51

2021-09-27T20:56

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

фейсал микдад

эль-хасаке

сирийские демократические силы

нур-султан

россия

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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в САР войска и предостерег сепаратистов на севере страны от обращения за помощью к внешним силам.Выступая на Генассамблее ООН, Микдад обвинил Турцию в том, что она продолжает поддержку террористов в провинции Идлиб, нарушая тем самым взятые на себя обязательства в соответствии с соглашениями по итогам переговоров в Нур-Султане и Сочи. Поддержка оказывается и боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, что превратило Идлиб в "сборище иностранных террористов", отметил министр.Также Микдад обвинил Анкару в военных преступлениях против сирийцев, в ограничении доступа к питьевой воде, политике "тюркизации" населения оккупированных территорий Сирии."Оккупация сирийской территории турецкими и американскими военными под неубедительными предлогами и разграбление ресурсов должны закончиться немедленно и без каких-либо условий", - заявил Микдад."Предостерегаем сепаратистское меньшинство на северо-востоке от отвергаемых сирийцами мечтаний, так как из-за них они (сепаратисты - ред.) окажутся на поле сил, плетущих заговор против единства Сирии… ставка на внешние силы - ложная", - подчеркнул министр.Микдад отметил вновь, что Дамаск готов принять обратно всех беженцев, покинувших свои дома из-за военных действий.Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210927/vmeshatelstva-1752068201.html

https://ria.ru/20210926/erdogan-1751909507.html

эль-хасаке

нур-султан

россия

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, фейсал микдад, эль-хасаке, сирийские демократические силы, нур-султан, россия