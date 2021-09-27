https://ria.ru/20210927/primore-1751957636.html
Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь
Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь - РИА Новости, 27.09.2021
Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь
Три туристки, пропавшие в районе горы Фалаза в Приморском крае, вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:09
2021-09-27T11:09
2021-09-27T12:59
происшествия
приморский край
шкотовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Три туристки, пропавшие в районе горы Фалаза в Приморском крае, вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.Ранее в понедельник региональный главк МЧС сообщил, что три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски. Женщины вышли в турпоход 25 сентября."Пропавшие туристки вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, поиски продолжаются", - сообщил собеседник агентства, добавив, что одна из туристок – женщина в возрасте.Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.
https://ria.ru/20210927/poisk-1751925297.html
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происшествия, приморский край, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм, туристы, туризм
11:09 27.09.2021 (обновлено: 12:59 27.09.2021)
Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь
Пропавшие туристки, которых ищут в районе горы Фалаза в Приморье, вышли на связь