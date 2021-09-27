https://ria.ru/20210927/primore-1751957636.html

Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь

Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь - РИА Новости, 27.09.2021

Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь

Три туристки, пропавшие в районе горы Фалаза в Приморском крае, вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:09

2021-09-27T11:09

2021-09-27T12:59

происшествия

приморский край

шкотовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

туризм

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/73/1507387322_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_b38c813bb26b6d273e3b17ed33c57ca0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Три туристки, пропавшие в районе горы Фалаза в Приморском крае, вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.Ранее в понедельник региональный главк МЧС сообщил, что три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски. Женщины вышли в турпоход 25 сентября."Пропавшие туристки вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, поиски продолжаются", - сообщил собеседник агентства, добавив, что одна из туристок – женщина в возрасте.Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.

https://ria.ru/20210927/poisk-1751925297.html

https://ria.ru/20210925/pereval-1751775967.html

приморский край

шкотовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм, туристы, туризм