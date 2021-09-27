https://ria.ru/20210927/prigozhin-1752052328.html
Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю
Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю - РИА Новости, 27.09.2021
Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю
Бизнесмен Евгений Пригожин готовит иск в суд Великобритании к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Элиоту Хиггинсу, сообщается на странице принадлежащей РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:44
2021-09-27T17:44
2021-09-27T17:44
в мире
hsbc
великобритания
bellingcat
евгений пригожин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин готовит иск в суд Великобритании к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Элиоту Хиггинсу, сообщается на странице принадлежащей коммерсанту компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Пресс-служба информирует, что Евгений Викторович Пригожин готовит подачу искового заявления к Bellingcat и господину Хиггинсу в суд Великобритании в связи с распространением недостоверной и клеветнической информации", - говорится в сообщении, не уточняя, о каких конкретно данных идет речь.Отмечается, что представлять интересы Пригожина в споре с Bellingcat будет одна из ведущих британских юрфирм, которая получила в начале августа 2021 года лицензию в казначействе Великобритании, необходимую для оказания юридической помощи лицу, находящемуся под санкциями Соединенного Королевства.Подчеркивается, что во исполнение договора и лицензии Пригожин оплачивает услуги юристов, "но британский банк HSBC под предлогом проверки основания платежа уже почти 2 месяца удерживает платеж", не позволяя юристам Великобритании выполнять свои обязательства по контракту."Одновременно с задержкой денег банком HSBC, казначейство Великобритании уведомляет юристов Евгения Викторовича Пригожина, о том, что они не имеют права работать в кредит, и что это требует получения отдельной лицензии (на что потребуется 2-3 месяца). Затягивая процесс выдачи денег, банк чинит препятствия российским юристам, не позволяя им уложиться в установленные законом сроки подачи искового заявления, тем самым оказывая содействие информационному агентству Bellingcat", - подчеркивается в сообщении.Ранее агентство Bellingcat неоднократно публиковало расследования, которые в России позднее опровергались.
https://ria.ru/20210802/bellingcat-1744000048.html
https://ria.ru/20210802/bellingcat-1743971345.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1920x0_80_0_0_0f986cfe13db611bddf54dd383add209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, hsbc, великобритания, bellingcat, евгений пригожин, россия
Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю
Бизнесмен Пригожин готовит иск к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Хиггинсу
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин
готовит иск в суд Великобритании
к интернет-изданию Bellingcat
и его основателю Элиоту Хиггинсу, сообщается на странице принадлежащей коммерсанту компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте
".
"Пресс-служба информирует, что Евгений Викторович Пригожин готовит подачу искового заявления к Bellingcat и господину Хиггинсу в суд Великобритании в связи с распространением недостоверной и клеветнической информации", - говорится в сообщении, не уточняя, о каких конкретно данных идет речь.
Отмечается, что представлять интересы Пригожина в споре с Bellingcat будет одна из ведущих британских юрфирм, которая получила в начале августа 2021 года лицензию в казначействе Великобритании, необходимую для оказания юридической помощи лицу, находящемуся под санкциями Соединенного Королевства.
Подчеркивается, что во исполнение договора и лицензии Пригожин оплачивает услуги юристов, "но британский банк HSBC
под предлогом проверки основания платежа уже почти 2 месяца удерживает платеж", не позволяя юристам Великобритании выполнять свои обязательства по контракту.
"Одновременно с задержкой денег банком HSBC, казначейство Великобритании уведомляет юристов Евгения Викторовича Пригожина, о том, что они не имеют права работать в кредит, и что это требует получения отдельной лицензии (на что потребуется 2-3 месяца). Затягивая процесс выдачи денег, банк чинит препятствия российским юристам, не позволяя им уложиться в установленные законом сроки подачи искового заявления, тем самым оказывая содействие информационному агентству Bellingcat", - подчеркивается в сообщении.
Ранее агентство Bellingcat неоднократно публиковало расследования, которые в России
позднее опровергались.