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Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю
Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю - РИА Новости, 27.09.2021
Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю
Бизнесмен Евгений Пригожин готовит иск в суд Великобритании к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Элиоту Хиггинсу, сообщается на странице принадлежащей РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:44
2021-09-27T17:44
в мире
hsbc
великобритания
bellingcat
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин готовит иск в суд Великобритании к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Элиоту Хиггинсу, сообщается на странице принадлежащей коммерсанту компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Пресс-служба информирует, что Евгений Викторович Пригожин готовит подачу искового заявления к Bellingcat и господину Хиггинсу в суд Великобритании в связи с распространением недостоверной и клеветнической информации", - говорится в сообщении, не уточняя, о каких конкретно данных идет речь.Отмечается, что представлять интересы Пригожина в споре с Bellingcat будет одна из ведущих британских юрфирм, которая получила в начале августа 2021 года лицензию в казначействе Великобритании, необходимую для оказания юридической помощи лицу, находящемуся под санкциями Соединенного Королевства.Подчеркивается, что во исполнение договора и лицензии Пригожин оплачивает услуги юристов, "но британский банк HSBC под предлогом проверки основания платежа уже почти 2 месяца удерживает платеж", не позволяя юристам Великобритании выполнять свои обязательства по контракту."Одновременно с задержкой денег банком HSBC, казначейство Великобритании уведомляет юристов Евгения Викторовича Пригожина, о том, что они не имеют права работать в кредит, и что это требует получения отдельной лицензии (на что потребуется 2-3 месяца). Затягивая процесс выдачи денег, банк чинит препятствия российским юристам, не позволяя им уложиться в установленные законом сроки подачи искового заявления, тем самым оказывая содействие информационному агентству Bellingcat", - подчеркивается в сообщении.Ранее агентство Bellingcat неоднократно публиковало расследования, которые в России позднее опровергались.
https://ria.ru/20210802/bellingcat-1744000048.html
https://ria.ru/20210802/bellingcat-1743971345.html
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в мире, hsbc, великобритания, bellingcat, евгений пригожин, россия
17:44 27.09.2021
 
Пригожин готовит иск к Bellingcat и его основателю

Бизнесмен Пригожин готовит иск к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Хиггинсу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин готовит иск в суд Великобритании к интернет-изданию Bellingcat и его основателю Элиоту Хиггинсу, сообщается на странице принадлежащей коммерсанту компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
"Пресс-служба информирует, что Евгений Викторович Пригожин готовит подачу искового заявления к Bellingcat и господину Хиггинсу в суд Великобритании в связи с распространением недостоверной и клеветнической информации", - говорится в сообщении, не уточняя, о каких конкретно данных идет речь.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:07
В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России
Отмечается, что представлять интересы Пригожина в споре с Bellingcat будет одна из ведущих британских юрфирм, которая получила в начале августа 2021 года лицензию в казначействе Великобритании, необходимую для оказания юридической помощи лицу, находящемуся под санкциями Соединенного Королевства.
Подчеркивается, что во исполнение договора и лицензии Пригожин оплачивает услуги юристов, "но британский банк HSBC под предлогом проверки основания платежа уже почти 2 месяца удерживает платеж", не позволяя юристам Великобритании выполнять свои обязательства по контракту.
"Одновременно с задержкой денег банком HSBC, казначейство Великобритании уведомляет юристов Евгения Викторовича Пригожина, о том, что они не имеют права работать в кредит, и что это требует получения отдельной лицензии (на что потребуется 2-3 месяца). Затягивая процесс выдачи денег, банк чинит препятствия российским юристам, не позволяя им уложиться в установленные законом сроки подачи искового заявления, тем самым оказывая содействие информационному агентству Bellingcat", - подчеркивается в сообщении.
Ранее агентство Bellingcat неоднократно публиковало расследования, которые в России позднее опровергались.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 12:18
Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб
 
В миреHSBCВеликобританияBellingcatЕвгений ПригожинРоссия
 
 
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