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В Подмосковье криминальный авторитет получил более восьми лет колонии
В Подмосковье криминальный авторитет получил более восьми лет колонии - РИА Новости, 27.09.2021
В Подмосковье криминальный авторитет получил более восьми лет колонии
Суд в Московской области приговорил более чем к 8 годам колонии строгого режима криминального авторитета Александра Окунева (известного как Огонек) за занятие... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:34
2021-09-27T16:34
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил более чем к 8 годам колонии строгого режима криминального авторитета Александра Окунева (известного как Огонек) за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Суд вынес приговор в отношении Александра Окунева, совершившего преступление, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, Окунев, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, занял высшее положение в преступной иерархии в марте 1994 года. Он занимался общим руководством и координацией действий участников подконтрольных банд, создавал и поддерживал преступные связи, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, разработке планов и создании условий для совершения преступлений, распределял и контролировал денежные потоки, приискивал новые легальные и нелегальные источники дохода.Кроме того, пояснили в прокуратуре, после ареста Окунева по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в ноябре 2018 года тот обозначил свой социальный статус в следственном изоляторе."Суд с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил Окуневу наказание в виде 8 лет 3 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - уточняется в сообщении.Ранее сообщалось, что подмосковная полиция возбудила дело на криминального авторитета по кличке Огонек (Александр Окунев) за занятие высшего положения в преступной иерархии. Окунева задержали с героином.
https://ria.ru/20210823/kriminal-1746825249.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
16:34 27.09.2021
 
В Подмосковье криминальный авторитет получил более восьми лет колонии

В Подмосковье криминальный авторитет Александр Окунев получил более восьми лет колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил более чем к 8 годам колонии строгого режима криминального авторитета Александра Окунева (известного как Огонек) за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Суд вынес приговор в отношении Александра Окунева, совершившего преступление, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - говорится в сообщении.
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По информации прокуратуры, Окунев, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, занял высшее положение в преступной иерархии в марте 1994 года. Он занимался общим руководством и координацией действий участников подконтрольных банд, создавал и поддерживал преступные связи, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, разработке планов и создании условий для совершения преступлений, распределял и контролировал денежные потоки, приискивал новые легальные и нелегальные источники дохода.
Кроме того, пояснили в прокуратуре, после ареста Окунева по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в ноябре 2018 года тот обозначил свой социальный статус в следственном изоляторе.
"Суд с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил Окуневу наказание в виде 8 лет 3 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что подмосковная полиция возбудила дело на криминального авторитета по кличке Огонек (Александр Окунев) за занятие высшего положения в преступной иерархии. Окунева задержали с героином.
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