https://ria.ru/20210927/prigovor-1752035219.html

В Подмосковье криминальный авторитет получил более восьми лет колонии

В Подмосковье криминальный авторитет получил более восьми лет колонии - РИА Новости, 27.09.2021

В Подмосковье криминальный авторитет получил более восьми лет колонии

Суд в Московской области приговорил более чем к 8 годам колонии строгого режима криминального авторитета Александра Окунева (известного как Огонек) за занятие... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:34

2021-09-27T16:34

2021-09-27T16:34

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил более чем к 8 годам колонии строгого режима криминального авторитета Александра Окунева (известного как Огонек) за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Суд вынес приговор в отношении Александра Окунева, совершившего преступление, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, Окунев, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, занял высшее положение в преступной иерархии в марте 1994 года. Он занимался общим руководством и координацией действий участников подконтрольных банд, создавал и поддерживал преступные связи, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, разработке планов и создании условий для совершения преступлений, распределял и контролировал денежные потоки, приискивал новые легальные и нелегальные источники дохода.Кроме того, пояснили в прокуратуре, после ареста Окунева по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в ноябре 2018 года тот обозначил свой социальный статус в следственном изоляторе."Суд с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил Окуневу наказание в виде 8 лет 3 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - уточняется в сообщении.Ранее сообщалось, что подмосковная полиция возбудила дело на криминального авторитета по кличке Огонек (Александр Окунев) за занятие высшего положения в преступной иерархии. Окунева задержали с героином.

https://ria.ru/20210823/kriminal-1746825249.html

https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия